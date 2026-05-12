12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Uşakspor'un ilk transferi Yasin Öztekin

3. Lig ekiplerinden Uşakspor, 39 yaşındaki Yasin Öztekin ile anlaşma sağladı.

12 Mayıs 2026 13:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi kulüp ve şirket yönetimini Bölgesel Amatör Lig'e düşen İzmir Çoruhlu FK'nın da başkanlığını yapan Ahmet Çoruhlu'nun devraldığı Uşakspor ilk transferini yaptı.

Uşak ekibi geçen sezon ikinci yarıda yine Ahmet Çoruhlu başkanlığındaki İzmir Çoruhlu FK'da forma giyen Türk futbolunun emektar yıldızlarından Yasin Öztekin'i renklerine bağladı.

Ahmet Çoruhlu'nun 39 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla Uşak'a transferi için anlaşma sağladığı öğrenildi. Almanya'da Borussia Dortmund'ta kariyerine başlayan gurbetçi yıldız, Süper Lig'de yıllarca Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyerek şampiyonluk yaşamıştı.

Yasin Öztekin, geçen sezon 3'üncü Lig'de ilk yarıda Yalova FK, ikinci yarıda ise Çoruhlu FK'da 6'şar gol attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
