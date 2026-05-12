CANLI: İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Açıklamaları canlı aktarıyoruz."Futbolun karın ağrısı. Çok üzerinde konuşulacak bir konu. İnsanlar ne istediğine karar vermeli. Herkesin kendine istediği ortamda, herkes 'kaos' kelimesini kullanıyor. Adil olan, hak edileni istemektir. Hakemler futbolun en sıcak karnı. Yıllardır söylüyorum; varlıklarını oturdukları makama borçlu olanlar, makamdan kalkınca hiç oldukları için makam onlar için önemli.""Makama bir şey katanlar alıp gidiyor. Kendileri yüz tane hata yapıyorsa hakem kardeşlerimiz iki hata yapıyorsa, kendi taraftarının desteğini almak için faturayı hakemlere kes, bugünü kurtar. Bugünü kurtarıyorlar ama bilmiyorlar ki geleceklerinden veriyorlar. Bir hata silsilesi sizi bir yere götürüyor. Futbolcular da nasıl olsa başkan faturayı hakemlere kesiyor diyor. UEFA yetkilileriyle konuştuk, hakem hatası oranı olarak Avrupa'da çok gerilerdeyiz.""İngiltere'nin yayın geliri 6.5 milyar pound. Düşen takıma mağdur olmasın diye 100 milyon pound veriyorlar. İngiltere'deki hatalar burada olsa yer yerinden oynar. Avrupa'nın 5 büyük liginden hakem hatası olarak daha iyi durumdayız. Bahis olayına girdik, hakemlerin 3'te 1'i gitti. Genç pırıl pırıl çocuklar var. Yetişmeleri lazım. Toprağa sebze ekiyorsun iki ayda alamıyorsun. Biz bunu düzelteceğiz, onda şüphe yok ama futbol ailesi sahip çıkarsa daha çabuk sonuç alırız. Baskı altına alarak hataya niye meyil veriyoruz ki...""Türkiye'nin en büyük rezilliği bu. İngiltere'de maç yorumları kaç dakika ve üslupları ne. 5-10 dakika yorum yapıyorlar, bizde saatlerce sürüyor. Yorum yapanların yüzde 80'i... Türk futboluna hizmet edeceklerse kendi karnelerini, sicillerini ekrana koysunlar. Talimatla 6-0, 7-0 maç bitiren adam tanıyorum. Ben 40 yılı biliyorum. Futbolun kalitesini artırmak istiyorsak, milli takımlarımızın dünya arenasında sürekli yer almasını istiyorsak bu yapılanmanın içinde medya ayağı da çok önemli. Oralara ulaşmak istiyorsak, 5 büyük lig diyoruz, bakalım oradaki yorumlar ne. Devletin düzenlemesi lazım. Orada talk-show yapmanın bir faydası yok.""Ben doğruları yapıyorum, memnun olan olsun. Herkes memnunsa işini doğru yapmıyorsundur. Adalet ve şeffaflıktan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Maçların sahada kazanılmasını istiyoruz.""Yabancı hakem 1 sefere mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde, yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki...""Süleyman Demirel'in bir sözü vardı, "Benzin vardı da biz mi içtik' diye. Hakemler travmaya uğradı. Bir tane elit hakem var, Halil Umut Meler. Onun da tasvip etmediğimiz nahoş olmayan olaydan ötürü dengesi bozuldu, yeni toparlandı kendine geldi. Bir tane hakemimiz var, onun da o olaylardan dolayı dengesi bozuldu, yeni kendine geldi. Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem, Dünya Kupası'nda yok. Türk hakem neden yok, faturasını kimse bana kesemez. Bizim genç hakemlerimiz, kadın hakemlerimiz Avrupa'da nasıl maçlar alıyorlar. Sıradaki Avrupa Şampiyonası ve ondan sonraki Dünya Kupası'na kaç tane hakemimiz gidecek göreceksiniz. FIFA hakemi yapacağız, 2 sene profesyonel liglerde hakemlik yapması lazım, yok. Biz gençleştirme operasyonu yaptık. MHK başkanı kabul etmezler, göndermeyelim dedi. Ben dedim gönder kabul ederler. 'Biz devrim yapacağız' dedim, rica ettim, kabul ettiler. Bu hakemler yetişti, elit hakem olacaklar. Normalde 4 senede elit hakem olunuyor ama inşallah daha erkene, dostluk ilişkilerimizle beraber, olabilecek en maksimum tarihe çekeceğiz. Meyveleri sonra alacağız. Bu kardeşlerimiz sıradaki Avrupa Şampiyonası'na ve sonraki Dünya Kupası'na gidecekler. Gidemezlerse faturasını bana keserseniz.""Hakemlerin hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu.""UEFA ve FIFA'nın talimatları var, ona göre hareket ediyoruz. Biz bu konuda çok mesafeler aldık. Yıllardır UEFA söylüyordu, yapılmıyordu, biz tek tip sözleşmeye geçtik. O konuda da kulüplerin borç batağından kurtulması, kriterlere göre harcama limitleri veriyoruz ama futbolun temel sorunu bu. O konuda bir çelişkimiz yok, talimatlara göre hareket ediyoruz. Biz de kurumsallık yok, hoca sistemine göre kulüpler yönetiliyor. Gidin Avrupa'nın büyük takımlarına bakın, hoca gidince 'bu onun kadrosu değil, 10 tane transfer yapın' denmiyor. Barcelona'da, Real Madrid'de oluyor mu! Biz takibini yapıyoruz ama kulüp başkanı, hocaya kadroyu kurdu, hoca başaramadı gidiyor. Hoca 'Bu benim kadrom değil' diyor. Türk spor basınındaki 'abiler' de 'bu hocanın kadrosu değil' diyor. Hocanın değil ki kulübün kadrosu o. Bak Göztepe yapıyor, taklit etmek lazım. Göztepe'ye benzer 1-2 kulüp daha var. Göztepe'nin harcama limiti yok, sınırsız, istediği kadar harcayabilir.""Limitte, limit hesabında sorun yok. UEFA kriterleri ve belgelere göre harcama limiti veriyoruz. Ona yapacak bir şeyimiz yok.""Seneye değişiklik yok. 14 yabancıda 2'ydi, 4'e çıktı. Onu geçen seneden ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz.""Onu ilan ettik. Dokunmuyoruz. Bir değişiklik olmayacak. Hatta onu daha da nitelikli hale getirmek lazım. Çalışıyoruz. Her istediğiniz oyuncuyu İngiltere'ye götürebiliyor musunuz? Bu kriterlere çalışıyoruz, hayata geçireceğiz.""İtiraz eden arkadaşlara söyledim. Tahkim'e itiraz olmadı. Avrupa'yı örnek alıyoruz ya hep, İngiltere'de eşit dağıtım yüzde 50, Fransa'da, İtalya'da yüzde 50, Almanya'da yüzde 53, İspanya'da 50. Bizde yüzde 37. Yüzde 11 diğer kriterler diye şampiyonluk başına para. Zaten şampiyonlar ligi ilk 5'te bitiriyor, mükafatını alıyorsun. Orada bir adaletsizlik vardı. Biz yüzde 11'i alıp yüzde 37'nin üstüne koyduk.""Art niyetli bakınca... Siz orada kendiniz çekiyorsunuz kurayı. Bir film fırıldak dönmüyor ki orada. Neyi değiştireceksiniz. Güvensizlik var derseniz içinde şaibe var dersiniz. İstanbul takımlarıyla ilgili kriterler var, o yüzden onlar farklı çekiyor."Çift sözleşme var mı? Asgari ücretli futbolcu var mı Süper Lig'de?"Sözleşmeler bize geliyor. Eskiden çift sözleşme oluyordu, futbolcu kulüple ihtilafa düşünce savunamıyordu. Talimatları değiştirdik, ikinci sözleşme ortaya çıkarsa hem oyuncu hem kulüp için ağır yaptırımları var. Bize tek tip sözleşme geliyor. Hem bizim hem UEFA FIFA nezdinde ikinci sözleşmenin ağır cezası var.""Bahis konusu farklı bir konu. Hakemlerin de 3'te 1'i gitti. Yapılması gerekiyordu. Ben yıllarca bunun mücadelesini vermiş bir insanım. Futbolun temiz olması, çocuklarımıza borcumuzdur. Bu tip şeyleri yaparsanız oturduğunuz makamdaki süreyi kısaltır, ömrünüz kısa olabilir. Cenab-ı Allah bu makamları veriyor. Biz yarınla ilgili hesap yapamıyoruz. Kainatın Efendisi yapıyor. Futboldaki kirliliğin evveliyatını biliyorum. Ankara Belediye - Nazilli maçında sıkıntı vardı. Beraberlik işlerine yarıyordu. Sonra iki takımın da oyuncusu, malzemecisi, yöneticisi beraberliğe bahis oynamış. Kontrol edelim dedik, Bakanlığa yazdık, operasyona başladık. Sulandırmak isteyenler farklı yere çekiyor. Biz kendi başımıza isim belirleyip insanları sevk etmiyoruz. Bakanlığa müracaat ediyoruz, bakanlık bahis şirketlerinden dataları alıyor, biz de çözümünü yapıyoruz. Ben onu 3 kişiye zimmetledim. Hukuk İşleri bile sevkten 1 gün önce öğreniyor. Yöneticilere sıra geldi. Önümüzdeki hafta, yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Bizim de kriterlerimiz belli zaten."