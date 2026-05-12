12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Luka sessizliğini bozdu: "Hakkımda yazılanlar doğru değildi"

Playoffların en kritik bölümünü kaçıran Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic, hamstring sakatlığı süreci hakkında çıkan haberleri sert şekilde yalanladı.

12 Mayıs 2026 14:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lakers'ın Oklahoma City Thunder karşısında elenmesinin ardından konuşan Sloven yıldız, medyada çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Bu durum çok sinir bozucu. İnsanların geri dönmemi istemesini anlıyorum ama oynama izni almaya yakın bile değildim," diyen Doncic, şu ifadeleri kullandı:

"Medyada çıkan bazı şeyler doğru değildi. O insanların hiçbiri MR sonuçlarımı görmedi ya da durumumu bilmiyordu. Eğer sahada olabilecek durumda olsaydım yüzde 100 oynardım. O soyunma odasındaki herkes bunu biliyor. Şu anda tek düşündüğüm iyileşme süreci."

Doncic, nisan ayı başında yaşadığı Grade 2 hamstring sakatlığından sonra sezonun geri kalanında forma giyemedi. Yıldız oyuncu tedavi için Avrupa'ya gitmesine rağmen Lakers'ın umduğu hızda iyileşemedi.

Lakers, Doncic olmadan normal sezonu 53 galibiyetle tamamlayıp playoff ilk turunda Houston Rockets'ı geçmeyi başarsa da, Thunder karşısında ciddi skor üretim problemi yaşadı.

Sezonu 33.5 sayı ortalamasıyla tamamlayan Doncic, offseason önceliğinin tamamen sağlığı olduğunu açıkladı. Sloven süperstar ayrıca yaz dönemindeki FIBA Dünya Kupası elemelerinde milli takımda oynamayacağını da doğruladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
