Luka sessizliğini bozdu: 'Hakkımda yazılanlar doğru değildi'

Playoffların en kritik bölümünü kaçıran Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic, hamstring sakatlığı süreci hakkında çıkan haberleri sert şekilde yalanladı.



Lakers'ın Oklahoma City Thunder karşısında elenmesinin ardından konuşan Sloven yıldız, medyada çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



"Bu durum çok sinir bozucu. İnsanların geri dönmemi istemesini anlıyorum ama oynama izni almaya yakın bile değildim," diyen Doncic, şu ifadeleri kullandı:



"Medyada çıkan bazı şeyler doğru değildi. O insanların hiçbiri MR sonuçlarımı görmedi ya da durumumu bilmiyordu. Eğer sahada olabilecek durumda olsaydım yüzde 100 oynardım. O soyunma odasındaki herkes bunu biliyor. Şu anda tek düşündüğüm iyileşme süreci."



Doncic, nisan ayı başında yaşadığı Grade 2 hamstring sakatlığından sonra sezonun geri kalanında forma giyemedi. Yıldız oyuncu tedavi için Avrupa'ya gitmesine rağmen Lakers'ın umduğu hızda iyileşemedi.



Lakers, Doncic olmadan normal sezonu 53 galibiyetle tamamlayıp playoff ilk turunda Houston Rockets'ı geçmeyi başarsa da, Thunder karşısında ciddi skor üretim problemi yaşadı.



Sezonu 33.5 sayı ortalamasıyla tamamlayan Doncic, offseason önceliğinin tamamen sağlığı olduğunu açıkladı. Sloven süperstar ayrıca yaz dönemindeki FIBA Dünya Kupası elemelerinde milli takımda oynamayacağını da doğruladı.



