Trabzonspor'dan Gençlerbirliği'ne karşı büyük üstünlük

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un Başkent ekibine karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor.

12 Mayıs 2026 12:15
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Trabzonspor çarşamba günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.

İki takım bu maçla birlikte 86'ncı kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki rekabet 1970 yılında 2'nci Lig maçıyla başladı.

İki takım o günden bugüne kadar 73'ü Süper Lig, 6'sı 2'nci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 85 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 49, Gençlerbirliği'nin 14 galibiyeti bulunurken 22 maç ise berabere sonuçlandı.

Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Gençlerbirliği filelerine 167 gol gönderirken, kalesinde 82 gol gördü.

MAÇIN HAKEMİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde çarşamba günü oynanacak Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Mehmet Kısal yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
