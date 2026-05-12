Trabzonspor'dan Gençlerbirliği'ne karşı büyük üstünlük

Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Trabzonspor çarşamba günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.
İki takım bu maçla birlikte 86'ncı kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki rekabet 1970 yılında 2'nci Lig maçıyla başladı.
İki takım o günden bugüne kadar 73'ü Süper Lig, 6'sı 2'nci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 85 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 49, Gençlerbirliği'nin 14 galibiyeti bulunurken 22 maç ise berabere sonuçlandı.
Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Gençlerbirliği filelerine 167 gol gönderirken, kalesinde 82 gol gördü.
MAÇIN HAKEMİ
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde çarşamba günü oynanacak Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Mehmet Kısal yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
