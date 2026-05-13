12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

Sergio Ramos kulüp sahibi oluyor!

Kulüp sahibi olan futbolcular arasına İspanyol yıldız Sergio Ramos da katılıyor. Ramos'un mutlu sona ulaşması için noter imzası kaldı.

calendar 13 Mayıs 2026 00:39
İspanya futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos, kulüp sahibi olan futbolcular kulübüne giriyor.

40 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği Sevilla'nın yeni sahibi oluyor.

ABC'nin haberine göre Sergio Ramos, Sevilla'yı satın almak için 450 milyon euroyu gözden çıkardı. Satın alma işlerini Sergio Ramos'un kardeşi Rene yürütüyor.

Habere göre Ramos'un Sevilla'yı satın alma işlemi tamamlanmak üzere. Noter imzası alındıktan sonra Sevilla'nın yeni sahibi Sergio Ramos olacak.

Sergio Ramos, Sevilla altyapısından yetişti ve A takımda 1 sezon oynadıktan sonra Real Madrid'e 27 milyon euro karşılığında transfer oldu. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
