Sergio Ramos kulüp sahibi oluyor!

İspanya futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos, kulüp sahibi olan futbolcular kulübüne giriyor.



40 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği Sevilla'nın yeni sahibi oluyor.



ABC'nin haberine göre Sergio Ramos, Sevilla'yı satın almak için 450 milyon euroyu gözden çıkardı. Satın alma işlerini Sergio Ramos'un kardeşi Rene yürütüyor.



Habere göre Ramos'un Sevilla'yı satın alma işlemi tamamlanmak üzere. Noter imzası alındıktan sonra Sevilla'nın yeni sahibi Sergio Ramos olacak.



Sergio Ramos, Sevilla altyapısından yetişti ve A takımda 1 sezon oynadıktan sonra Real Madrid'e 27 milyon euro karşılığında transfer oldu.







