Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor, Renato Nhaga transferinden sonra bir kez daha karşı karşıya geldi.
Kış transfer döneminde Galatasaray, Trabzonspor'dan Christ Oulai'yi transfer etmek istedi. Bordo mavililerde yönetim, taraftarın tepki göstermesi sonrası transferi onaylamamıştı. Bunun üzerine Galatasaray, Trabzonspor'un da listesinde olan Renato Nhaga'yı kadrosuna katmıştı. Trabzonspor yönetimi bu kez de ilgilendikleri oyuncu için Galatasaray'ın araya girmesine tepki gösterdi. Şimdi Galatasaray ve Trabzonspor transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.
Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray ve Trabzonspor, Midtjylland'da forma giyen milli futbolcu Aral Şimşir'i transfer etmek için harekete geçti. Bu kulüplerin yanı sıra İngiliz ekibi Wolves da 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgileniyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Aral Şimşir bu sezon Midtjylland'da 52 maçta 12 gol atarken, 20 asist yaptı. Aral Şimşir'in sözleşmesi 2029'da sona eriyor.
