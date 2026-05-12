12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-187'
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
0-121'
12 Mayıs
Servette-Lausanne
1-063'
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
2-262'

Galatasaray ile Trabzonspor, transferde yine karşı karşıya!

Galatasaray ile Trabzonspor, Midtjylland forması giyen milli futbolcu Aral Şimşir transferi için yeniden karşı karşıya gelirken, oyuncuya İngiliz ekibi Wolverhampton da talip oldu.

Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor, Renato Nhaga transferinden sonra bir kez daha karşı karşıya geldi.

Kış transfer döneminde Galatasaray, Trabzonspor'dan Christ Oulai'yi transfer etmek istedi. Bordo mavililerde yönetim, taraftarın tepki göstermesi sonrası transferi onaylamamıştı. Bunun üzerine Galatasaray, Trabzonspor'un da listesinde olan Renato Nhaga'yı kadrosuna katmıştı. Trabzonspor yönetimi bu kez de ilgilendikleri oyuncu için Galatasaray'ın araya girmesine tepki gösterdi. Şimdi Galatasaray ve Trabzonspor transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.

Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray ve Trabzonspor, Midtjylland'da forma giyen milli futbolcu Aral Şimşir'i transfer etmek için harekete geçti. Bu kulüplerin yanı sıra İngiliz ekibi Wolves da 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgileniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Aral Şimşir bu sezon Midtjylland'da 52 maçta 12 gol atarken, 20 asist yaptı. Aral Şimşir'in sözleşmesi 2029'da sona eriyor. 

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
