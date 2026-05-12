Ederson, Brezilya'ya gitti

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve sezonu kapatan Ederson, ülkesi Brezilya'ya gitti.
Galatasaray derbisinde kırmızı kart görmesinin ardından 3 maç ceza alan ve sezonu kapatan Ederson, ülkesine gitmek için teknik heyetten izin aldı.
Teknik heyetin izni sonrası ülkesi Brezilya'ya giden 32 yaşındaki file bekçisi, ülkesinde 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.
Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta görev yapan Ederson, kalesinde 35 gol gördü ve 13 maçta kalesini gole kapattı.
