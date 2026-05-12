12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Ederson, Brezilya'ya gitti

Fenerbahçe'de 3 maçlık cezasıyla sezonu kapatan Ederson, teknik heyetten izin alarak Brezilya'ya gitti. Ederson, 2026 Dünya Kupası için hazırlıklarını ülkesinde sürdürecek.

calendar 12 Mayıs 2026 16:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve sezonu kapatan Ederson, ülkesi Brezilya'ya gitti.

Galatasaray derbisinde kırmızı kart görmesinin ardından 3 maç ceza alan ve sezonu kapatan Ederson, ülkesine gitmek için teknik heyetten izin aldı.

Teknik heyetin izni sonrası ülkesi Brezilya'ya giden 32 yaşındaki file bekçisi, ülkesinde 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta görev yapan Ederson, kalesinde 35 gol gördü ve 13 maçta kalesini gole kapattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
