12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Joachim Löw'den teknik direktörlüğe dönüş açıklaması!

Joachim Löw, teknik direktörlüğe dönüş ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

calendar 12 Mayıs 2026 18:10
Haber: Sporx.com dış haberler
Son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli teknik direktör Joachim Löw, yeniden kulübe dönme ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir herhangi bir takım çalıştırmayan 66 yaşındaki Alman teknik adam, şu ana kadar kendisini heyecanlandıran bir teklif almadığını söyledi.

Alman basınına konuşan Löw, teknik direktörlüğe dönüş ihtimalinin düşük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar gelen tekliflerde içimde gerekli heyecanı ve tutkuyu hissedemedim... Belki beni gerçekten heyecanlandıracak bir teklif alırım ama bunun pek olası olduğunu düşünmüyorum.

Futbolu hâlâ takip ediyorum ama birkaç yıldır oyunun dışında kaldım ve futbol gerçekten çok değişti.

Bazen yeni enerjiye ve yeni fikirlere sahip genç teknik direktörlerin doğru tercih olduğunu düşünüyorum, benim değil! Çok şey yaşamış ve gerçekçi olarak daha fazlasını başarması zor olan biri yerine..."

TÜRKİYE'DE DE GÖREV YAPTI

Teknik direktörlük kariyerinde Türkiye deneyimi de bulunan Joachim Löw, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Sarı-lacivertli ekibin ardından Adanaspor'un da başına geçen Alman teknik adam, Türk futbolunda görev yapan önemli yabancı teknik direktörlerden biri olmuştu.

ALMANYA İLE TARİHE GEÇTİ

Joachim Löw, teknik direktörlük kariyerinin en büyük başarılarını Almanya Milli Takımı'nın başında yaşadı. 2006 Dünya Kupası'nın ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe yükselen Löw, Almanya ile 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak ülke futbol tarihine geçti.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca;

2010 Dünya Kupası'nda üçüncülük,
EURO 2008'de final,
EURO 2012 ve 2016'da yarı final,
2017 FIFA Konfederasyon Kupası şampiyonluğu

başarılarını elde etti.

2021 yılında Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw, o tarihten bu yana herhangi bir takımın başında görev almadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
