Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 13 Mayıs'taki erteleme derbisinde lider Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak; iki takım da 24 galibiyetle zirve yarışında bulunuyor.

calendar 12 Mayıs 2026 17:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko, 13 Mayıs Çarşamba günü derbide Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Derbide Özlem Yalman, Ali Şakacı ve Alper Özgök hakem üçlüsü görev yapacak.

Ligde iki maç eksiğiyle ikinci sırada bunan sarı-lacivertliler, 28 karşılaşmada 24 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

Derbiyle normal sezonu tamamlayacak siyah-beyazlılar ise 29 karşılaşmada 24 galibiyet, 5 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında oynanan derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 101-87 mağlup etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
