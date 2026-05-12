Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko, 13 Mayıs Çarşamba günü derbide Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.



Derbide Özlem Yalman, Ali Şakacı ve Alper Özgök hakem üçlüsü görev yapacak.



Ligde iki maç eksiğiyle ikinci sırada bunan sarı-lacivertliler, 28 karşılaşmada 24 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.



Derbiyle normal sezonu tamamlayacak siyah-beyazlılar ise 29 karşılaşmada 24 galibiyet, 5 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.



Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında oynanan derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 101-87 mağlup etti.



