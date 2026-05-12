Bursaspor'da bir ayrılık daha!

Bursaspor'da kaptanlar Muhammet Demir ve Musa Çağıran'ın ardından bir ayrılık haberi de Hamza Gür'den geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu için teşekkür mesajı yayımladı.



Bursaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında vedalar devam ediyor. Kulüp, iki sezondur kadroda yer alan ve kazanılan başarılarda emeği bulunan Hamza Gür ile yolların ayrıldığını duyurdu.



KULÜPTEN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI



Kulübün sanal medya hesabınd1an yapılan paylaşımda, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini tamamladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"İki sezondur başarıyla formamızı terleten, şampiyonluklarımızda büyük emekleri olan ve sözleşmesini başarıyla tamamlayan profesyonel futbolcu Hamza Gür'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ederiz."



