12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Sezer Sezgin: "Mücadeleyi bırakmadık"

Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin gazetecilerle buluştu. Sezgin, "Yaşanan tüm zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadık." dedi.

calendar 12 Mayıs 2026 17:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sezer Sezgin: 'Mücadeleyi bırakmadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Bursaspor Basketbol'un Başkanı Sezer Sezgin, takımın kurulduğu günden beri, sponsorlu ya da sponsorsuz, her sezon Avrupa'da Bursaspor armasını ve Türk bayrağını taşıdığını söyledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nde gazetecilerle bir araya gelen Sezgin, sezon boyunca maddi ve manevi büyük fedakarlıklar yaptıklarını ifade etti.

Kişisel imkanlarını takımın başarısı için sonuna kadar kullandığını aktaran Sezgin, "Yaşanan tüm zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadık. Ben bu kulübün başkanı değil 6 yıldır yediemin gibi çalışan emanetçisiyim. Emaneti 6 yıl önce genel kurulda aldım, 6 senedir de en iyi şekilde koruyorum." dedi.

Sezgin, kulübün geleceğiyle ilgili kararların Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik öncülüğünde şekilleneceğini anlatarak şöyle devam etti:

"İlk kez isim sponsorsuz bir sezona başladık, sponsorsuz devam ettik ve sponsorsuz bitirdik. Bu takım kurulduğu günden beri, sponsorlu ya da sponsorsuz, her sezon Avrupa'da Bursaspor armasını ve Türk bayrağını taşıdı. Son maça çıkmadan önce Başkanımız Enes Çelik, TOFAŞ ile birleşmeyle ilgili düşüncelerini paylaşmıştı. Bursaspor basketbolunun iyi olmasını en az benim kadar isteyen insanlardan biri Enes başkandır. "

Karşıyaka maçı değerlendirmesi

Sezgin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka'ya mağlup oldukları son maçta yaşananları anlattı.

Birçok denklemle maça çıktıklarını ama galip gelemediklerini hatırlatan Sezgin, "Karşıyaka'nın düşmesi tabii ki bizi ilgilendiren bir durum değildi. Biz sahaya kazanmak için çıkmıştık. Ancak biz öndeyken ve fark 17 sayı olmuşken bile primi artırdık. Maç başladıktan sonra, TOFAŞ'ın Petkim'i son saniyede yenmesiyle Karşıyaka'nın bizi yenmekten başka çaresi kalmadı. Bundan sonrası da tamamen basketbolun teknik tarafıyla ilgiliydi." değerlendirmesinde bulundu.

"Takımın büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum"

Sezer Sezgin, basketbol takımının yalnız bırakıldığını savundu.

"Eğer bir yapılanma ya da yeni bir oluşum olacaksa bununla ilgili en doğru kararı her zaman basketbolun iyiliğini isteyenler verecektir." diyen Sezgin, şöyle konuştu:

"Şimdi Bursaspor'a vizyon katan, büyük işler yapan, hedefini Süper Lig'den şampiyonluğa ve Avrupa kupalarına kadar taşıyan bir basketbol yapılanması oluşturmak isteyen sayın başkan Enes Çelik tarafından nasıl uygun görülürse o şekilde hareket edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ben kulüp başkanı değilim, emanetçiyim. Bunları da hak etmediğimizi düşünüyorum. İnsan gerçekten çok üzülüyor. İnşallah herkes için hayırlısı neyse o olur. Bu takımın çok büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum."

Başantrenör Grimau: "Bursaspor'un Süper Lig'de kalmasını önemli başarı"

Bursaspor Basketbol Başantrenörü Roger Grimau, Bursaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çalışırken kendini çok rahat hissettiğini anlatan Grimau, şunları kaydetti:

"Özellikle son bir aylık süreçte bana açtığı alan, sağladığı kolaylıklar ve verdiği destek bir koç için çok önemliydi. Özellikle işler iyi gitmediğinde, üst yönetimin desteğini hissetmek çok değerli. Sadece spor tarafına odaklanmaya çalıştım. Çünkü 4 haftalık süreçte sezon boyunca yaşanan her şeyi tam anlamıyla bilmem mümkün değildi. Bursaspor'un o anda ihtiyaç duyduğu şeyin enerji, pozitiflik ve basketbol odağı olduğunu düşündüm. Bursaspor'un Süper Lig'de kalmasını önemli bir başarı olarak görüyorum. Benim için kısa ama oyuncular ve kulüp için uzun bir sezondu. Bu nedenle kulübü, organizasyonu, oyuncuları ve bu süreçte yanımızda olan herkesi tebrik etmek gerekiyor. Hep birlikte bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Ortaya koyduğumuz mücadeleden memnunum."

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de programa katılan Bursaspor Basketbol'a ve gazetecilere teşekkür etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.