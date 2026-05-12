Florentino Perez'den seçim çağrısı ve Jose Mourinho cevabı

JOSE MOURINHO CEVABI



Kupasız geçen ve kavgaların ön plana çıktığı son 2 sezonun ardından Real Madrid Başkanı Florentino Perez bugün acil koduyla basın toplantısı düzenledi.Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, seçim çağrısında bulundu ve yeniden aday olacağını açıkladı. Perez, teknik direktörlük koltuğu için ismi gündemde olan Jose Mourinho ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.Yönetim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen 79 yaşındaki Perez,diyerek basın toplantısına başladı.2000-06 yıllarında ve ardından 2009'dan bu yana kesintisiz başkanlık yapan Perez,diye konuştu.

Florentino Perez, Mourinho ihtimaliyle ilgili en net mesajını şöyle verdi:



"Jose Mourinho'yu mu getiriyoruz? Şu anda sürecin o aşamasında değiliz. Real Madrid'i elimizden almak istiyorlar ama biz onun üyelere ait olmasını istiyoruz."





"KANSER OLDUĞUMU SÖYLEDİLER"



Kanser olduğu yönündeki iddialara yanıt veren Perez, "Bazı insanlar kanser olduğumu söyledi. Ben hala Real Madrid'in ve şirketimin başkanıyım. Bu söylentinin neden çıktığını bilmiyorum. Eğer bana kanser olduğumu söyleselerdi, bana bakmaları için bir onkoloji merkezine gitmem gerekirdi. Bir onkoloji merkezine gitseydim ve beni görselerdi, bunun her yerde çıkmayacağını mı sanıyorsunuz? Bu doğru değil. Bunu uydurdular ve bu söylenti büyüdü." ifadelerini kullandı.



"HAYVAN GİBİ ÇALIŞIYORUM"



Çalışma temposuna da değinen başkan, "Sabah erken kalkarım ve en son yatarım. Hayvan gibi çalışıyorum." sözleriyle yoğun mesaisini anlattı.



"BU YIL HİÇ KUPA KAZANMADIK AMA UNUTMAYIN..."



Kulüp dönemine ilişkin eleştirileri reddeden Pérez, "Ben başkanken tüm branşlarda 66 kupa kazandık." dedi. Ayrıca bu sezon başarı gelmemesine değinerek "Bu yıl hiçbir kupa kazanamadık. Her şeyi kazanmak isteyen ilk kişi benim, ama şunu hatırlatmak isterim ki takım benim dönemimde futbol ve basketbolda 66 kupa kazandı." ifadelerini kullandı.



"7 ŞAMPİYONLUĞUMUZU ÇALDILAR"



Bir başka açıklamasında ise "7 La Liga şampiyonluğu kazandım. Aslında 14 olmalıydı. Kalan 7 tanesini bizden çaldılar." diyerek dikkat çekici bir çıkış yaptı.



"BİZİ YOK ETMEK İSTİYORLAR"



Real Madrid'e yönelik eleştiriler hakkında konuşan Pérez, "Gazeteciler neden dünyanın en ünlü kulübüne saldırmaya çalışıyor? Real Madrid herkes için bir kazançtır ve futbol dünyasında değerli bir hazinedir." dedi.



Ayrıca, "Dünyanın en değerli kadrosuna da sahibiz. Kimsenin başaramadığını başardık. Ama son maçta FC Barcelona'yı yenemediğimiz için şimdi bizi yok etmek istiyorlar. Bu organize bir kampanya." ifadelerini kullandı.



"GAZETECİLERİN BUNA HAKKI YOK!"



Medya eleştirilerini sürdüren Pérez, "Gazetecilerin Real Madrid gibi bir kulübe saldırma hakkı yoktur ve bu yeni seçimlerde yürüttüğüm bu kampanyada kulübü savunacağım. Bundan asla yorulmadım ve yorulmayacağım." dedi.



"REAL MADRID'İ ELE GEÇİRMEK İSTİYORLAR"



Kulüp içi disipline de değinen Pérez, "Holiganlar ve karaborsacılar Real Madrid'i ele geçirmek istiyor. Sadece bu yıl kombinelerini sattıkları için 1600 üyeyi ihraç ettik." açıklamasını yaptı.



"SEÇİMLERE GİRSİNLER, KARŞIMA ÇIKSINLAR!"



Taraftar tepkilerine ilişkin konuşan başkan, "Takım kötü oynuyorsa istedikleri kadar ıslıklayabilirler. Ancak kötü oyundan dolayı öfkeli olan insanları ıslıklamaya teşvik eden organize bir hareket var." dedi.



Ayrıca "Kendi oyuncularımızı yuhalamak bana hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Sanki kendi çocuklarımızı yuhalamak gibi geliyor. 'Florentino istifa' desinler. Önemli değil. Seçimlere girsinler ve karşıma çıksınlar." ifadelerini kullandı.



"BENİ VURMALARI GEREK!"



Konuşmasının en sert bölümünde Pérez, görevine devam edeceğini vurgulayarak "Birileri beni kulüpten kovabileceğini sanıyor. Bunun için beni vurmaları gerekecek. Üyeler gitmem gerektiğine karar verene kadar hiçbir yere gitmiyorum." dedi.



VALVERDE-TCHOUAMENİ OLAYI



Perez, Real Madridli futbolcular Valverde ile Tchouameni arasında yaşananlarla ilgili soruya "Olayın gün yüzüne çıkarılmış olması bence çok daha kötü. 26 yıldır buradayım. Oyuncuların kavga etmediği tek bir yıl bile geçmedi ama bunlar aile içinde kalır. Bunu dışarı sızdıranlar, mutsuz oldukları ve kulüpten gönderileceklerini düşündükleri için bunu yapıyorlar. Birbirlerine tekme atarlar, sonra yine arkadaş olurlar. Bazılarının yaymaya çalıştığı bu kaos havasına izin vermeyeceğim." yanıtını verdi.















