12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-157'
12 Mayıs
Real Betis-Elche
1-011'
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Casillas: "Mourinho'yu istemiyorum"

Real Madrid'in efsane kaptanı Iker Casillas, Jose Mourinho'nun kulübe geri döneceği iddiaları üzerine net bir tavır sergileyerek, Portekizli teknik adamın yerine kendi açıkladığı ismin göreve getirilmesi gerektiğini savundu

12 Mayıs 2026 20:52
Fotoğraf: Imago
Dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid'de, teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho isminin yeniden gündeme gelmesi camiada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Portekizli teknik adamın Santiago Bernabeu'ya geri dönebileceği söylentileri farklı tepkileri beraberinde getirirken, en çarpıcı çıkış kulübün unutulmaz kalecisi Iker Casillas'tan geldi.

Casillas, geçmişte birlikte çalıştığı eski teknik direktörü hakkında oldukça açık ve sert ifadeler kullanarak kulübün geleceğine dair vizyonunu paylaştı.

Eski milli kaleci, Mourinho'nun profesyonelliğine saygı duyduğunu ancak onu tekrar Real Madrid'in başında görmek istemediğini açıkça dile getirdi.

"ONU İSTEMİYORUM"

"Onu Real Madrid'de istemiyorum" diyen Casillas, Portekizli çalıştırıcı ile kişisel bir sorunu olmadığını vurgulasa da kulüp yönetimi için daha nitelikli seçeneklerin mevcut olduğunu savundu.

Casillas, "Bence hayatımın kulübünü yönetmek için daha uygun başka teknik direktörler var" diyerek duruşunun tamamen kulübün menfaatleri doğrultusunda bir görüş olduğunu belirtti.

"ALONSO'YU SEÇERDİM"

Mourinho seçeneğine karşı çıkan Casillas, Real Madrid'in saha kenarındaki geleceği için kendi adayını da resmen duyurdu.

Takımın eski orta saha oyuncusu ve Real Madrid'de görevine son verilene kadar teknik direktörlük kariyerinde büyük çıkış yakalayan Xabi Alonso'yu işaret eden efsane eldiven, "Kesinlikle Xabi Alonso'yu seçerdim" dedi.

Alonso'nun Real Madrid'in felsefesine ve mevcut yapısına en uygun isim olduğunu vurgulayan Casillas, bu tercihin kulübü başarıya taşıyacak anahtar hamle olacağını ifade etti.

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
