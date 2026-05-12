Florentino Perez'den Jose Mourinho cevabı

Perez, Real Madrid başkanlığından istifa etmeyeceğini ve seçimlere gidilmesi için seçim kuruluna çağrı yaptı.



"İSTİFA ETMİYORUM, SEÇİME GİDİYORUM"



"Size üzülerek söylüyorum ki istifa etmeyeceğim" diyen Perez, "Yeni seçimler çağrısında bulunuyorum. Neden? Çünkü 2000 yılından beri kulübün sahiplerinin üyeler olması için çalıştım…" ifadelerini kullandı.



JOSE MOURINHO CEVABI



Kupasız geçen ve kavgaların ön plana çıktığı son 2 sezonun ardından Real Madrid Başkanı Florentino Perez bugün acil koduyla basın toplantısı düzenledi.

Florentino Perez, Mourinho ihtimaliyle ilgili en net mesajını şöyle verdi: "Jose Mourinho'yu mu getiriyoruz? Şu anda sürecin o aşamasında değiliz. Real Madrid'i elimizden almak istiyorlar ama biz onun üyelere ait olmasını istiyoruz."



"KANSER OLDUĞUMU SÖYLÜYORLAR"



Perez, kendisi hakkında çıkan iddialara da sert tepki gösterdi:



"Bazıları benim var olmadığımı, hasta olduğumu söylüyor… Kimileri ölümcül kanser olduğumu söylüyor. Sağlığım mükemmel.



Hâlâ yıllık cirosu 50 milyar olan kulübün başkanıyım. Sağlığım çok iyi ve eğer bana kanser olduğum söylenmiş olsaydı, özel bir kanser tedavi merkezine giderdim.



Dünyanın dört bir yanına giderlerdi. Bu doğru değil, bu söylenti giderek daha da yayılıyor."



"HAYVAN GİBİ ÇALIŞIYORUM"



Gazetecilere yönelik eleştirilerini de sürdüren Perez şunları söyledi:



"Telefonumda buna bakın. ABC az önce benim yorgun olduğumu yazmış. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? O gazeteci burada mı?"



"Sabah erken kalkarım ve en son yatarım. Hayvan gibi çalışıyorum."



"BU FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRDÜM"



Görev süresindeki başarıları hatırlatan Perez:



"Ben başkanken tüm branşlarda 66 kupa kazandık. Seçimlere müdahale etmek için gölgelerde hareket eden insanlar olduğunu söylüyorlar: Gelip aday olmalarını istiyorum."



"Real Madrid'i yönetmek isteyen kesimler var. Bazı gazeteciler kendilerini kulüp kararlarında söz sahibi sanıyor çünkü çok önemli olduklarını düşünüyorlar."



"Bu filmi daha önce de gördüm. Burada Real Madrid'de, ben olduğum sürece söz socios'lardadır."



Perez sportif sonuçlara da değindi:



"Bu yıl hiçbir kupa kazanamadık. Her şeyi kazanmak isteyen ilk kişi benim, ama şunu hatırlatmak isterim ki takım benim dönemimde futbol ve basketbolda 66 kupa kazandı."



NEGREIRA DAVASI VE UEFA VURGUSU



Florentino Pérez, tartışmalı Negreira süreci hakkında da sert ifadeler kullandı:



"Yol üzerinde korkunç bir gerçekle karşılaştık: Negreira davası gibi bir yolsuzluk vakası."



"Bu tarihin en büyük skandalıdır ve hâlâ çözülmemiştir. Anlaşılmaz bir durum. Yirmi yıl süren ödemeler… Bunu derhal UEFA'ya sunacağız."



"Hakemlerin teknik komite başkanının 'Negreira davasını unutmalıyız' dediğini duymak… Bunu nasıl unutabiliriz? Bu, dünya futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir olaydır."



"Futbol tarihindeki en büyük yolsuzluk vakasıdır. Tüm bunlarla mücadele etmeliyiz."



"GAZETECİLER NEDEN SALDIRMAYA ÇALIŞIYOR?"



Perez ayrıca Avrupa futbol yapılanmasına dair görüşlerini yineledi:



"Süper Lig ile herkes kazanır çünkü UEFA ile iş birliği yapıyoruz."



"Biz dünyanın en değerli kulübüyüz, en yüksek gelire sahibiz ve futbol dünyasının en güçlü markasıyız."



"Gazeteciler neden dünyanın en ünlü kulübüne saldırmaya çalışıyor?"



"ABONELİĞİMİ İPTAL ETMEYE KARAR VERDİM"



Medya kuruluşlarına yönelik eleştirilerini sürdüren Pérez:



"ABC, Relevo'yu kuran şirketin mülkiyetinde…"



"Relevo'nun tek amacı Real Madrid'e ve Florentino Pérez'e saldırmaktı."



"ABC aboneliğimi iptal etmeye karar verdim."



YÖNETİM VE SEÇİM VURGUSU



Açıklamalarına devam eden Perez, şu ifadeleri kullandı:



"Gazetecilerin Real Madrid CF gibi bir kulübe saldırma hakkı yoktur…"



"Bundan asla yorulmadım ve yorulmayacağım."



"Real Madrid CF herkes için bir kazançtır ve futbol dünyasında değerli bir hazinedir."














