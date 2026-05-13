12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

Merve Dinçel Kavurat, Avrupa şampiyonu

2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat, altın madalyanın sahibi oldu.

calendar 12 Mayıs 2026 20:22 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 01:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat, altın madalya aldı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda tatamiye çıktı.

Şampiyonada bir numaralı seribaşı olarak yer alan Merve, son 16 turunda Azerbaycan'dan Maryam Mamadovai, çeyrek finalde İtalya'dan Anna Frassica, yarı finalde ise Yunanistan'dan Adiba Asimi'yi yenerek finale yükseldi.

Milli sporcu finalde Bulgaristan'dan Erika Karabeleva'yı 2-0 yendi ve kariyerinde üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Kadınlar 62 kiloda mücadele eden Hatice Pınar Yiğitalp turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

- Enes Kaplan'dan ilk Avrupa madalyası

Erkekler 58 kiloda mücadele eden Enes Kaplan, kariyerinin ilk Avrupa madalyasını bronz alarak elde etti.

Son 32 turunda Arnavutluk'tan Tedi Likometi'yi, son 16 turunda Slovenya'dan Domen Molj'u, çeyrek finalde ise Romanya'dan Scutaru Tristan'ı eleyen Enes, yarı finalde Belaruslu Georgii Gurtsiev ile karşılaştı.

Rakibine mağlup olan 22 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya aldı. Enes, Avrupa'da büyükler kategorisinde ilk kez kürsüde yer aldı.

Erkekler 80 kiloda Yiğithan Kılıç ise turnuvadan son 32 turunda elendi.

2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, çok mutlu olduğunu belirterek "Şampiyon olmaya çok alıştım." dedi.

Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonada kadınlar 53 kiloda altın madalya alan Merve, final maçından sonra duygularını "Öncelikle çok mutluyum. Şampiyon olmaya çok alıştım. Geçen yıl da dünya şampiyonu olmuştum. O şampiyonluktan sadece 2 hafta sonra Avrupa şampiyonu olmak için antrenmanlara başlamıştım. Çok mutluyum. Eksik tek madalya olimpiyat. İnşallah Los Angeles'ta 2028'de o madalyayı da tamamlayacağım." sözleriyle ifade etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ise Merve ile gurur duyduklarını vurgulayarak "Bir altın madalya bir sporcuya ancak bu kadar yakışır. Geçen yıl dünya şampiyonu olmuştu ve bu ünvanla buraya geldi. Olimpiyat şampiyonluğu da Merve'ye yakışacak. Tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Almanya'da bugün 3 kez İstiklal Marşımız okunacak bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
