12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

Para milli judocular, Kazakistan'daki turnuvada 2 madalya kazandı

Para milli judocular Gülhan Atasayar ve Zeynep Bozdemir, Kazakistan'daki 2026 IBSA Judo Grand Prix'te sırasıyla gümüş ve bronz madalya kazandı.

calendar 12 Mayıs 2026 21:23 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 01:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Para milli judocular, Kazakistan'daki turnuvada 2 madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Para milli judocular, Kazakistan'daki 2026 IBSA Judo Grand Prix'te 1'er gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Astana'daki organizasyonda ilk gün müsabakalarında milli sporculardan Gülhan Atasayar, J2 kadınlar 60 kiloda gümüş madalya elde etti.

J2 kadınlar 52 kiloda tatamiye çıkan Zeynep Bozdemir ise bronz madalya aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.