Para milli judocular, Kazakistan'daki turnuvada 2 madalya kazandı

Para milli judocular, Kazakistan'daki 2026 IBSA Judo Grand Prix'te 1'er gümüş ve bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Astana'daki organizasyonda ilk gün müsabakalarında milli sporculardan Gülhan Atasayar, J2 kadınlar 60 kiloda gümüş madalya elde etti.
J2 kadınlar 52 kiloda tatamiye çıkan Zeynep Bozdemir ise bronz madalya aldı.
