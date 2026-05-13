Real Betis, 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi aldı

İspanya La Liga'nın 36'ıncı haftasında evinde Elche'yi 2-1 yenen Real Betis, 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.

calendar 13 Mayıs 2026 00:24 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 02:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İspanya La Liga'nın 36'ıncı haftasında Real Betis kümede kalma mücadelesi veren Elche'yi konuk etti.

Estadio de la Cartuja da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Real Betis'in gollerini 9. dakikada Cucho Hernandez ve 68. dakikada Pablo Fornals kaydetti. Elche'nin tek golü ise 41. dakikada Hector Fort'tan geldi.

Konuk ekipte Leo Petrot, 49. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Real Betis, puanını 57'e yükseltti. Elche ise haftayı 39 puanla 14. sırada kapattı.

21 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ VİZESİ ALDILAR

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Real Betis böylelikle 2 hafta kala ligi 5. sırada bitirmeyi garantileyerek kulüp tarihinde 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

GELECEK MAÇLARI

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Betis, şampiyon Barcelona'ya konuk olacak. Elche ise sahasında Getafe'yi ağırlayacak.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
