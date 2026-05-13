Beşiktaş'ta kaleye son aday Trafford!

Gelecek sezon kaleyi yabancı bir isme emanet etmeyi planlayan Beşiktaş yönetiminin, bu pozisyon için gündemine aldığı son isim İngiliz kaleci James Trafford oldu.



Sezon boyunca Gianluigi Donnarumma'nın arkasında yedek bekleyen 23 yaşındaki file bekçisi için, teknik heyetin vereceği rapora göre harekete geçileceği öğrenildi.



PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ



Bu sezon 15 maçta görev yapan Trafford, kalesinde 11 gol görürken 7 karşılaşmada ise gole izin vermedi. Genç kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.



