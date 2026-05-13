Uğurcan Çakır'a BAY tarifesi

Galatasaray'da sezonun kahramanı olarak Uğurcan Çakır ismi ön plana çıkıyor.
Muslera'yı unutturan Uğurcan, meslektaşı Ederson'a fark attı ve şampiyonu belirledi. Milli kaleci yazın Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvayı beklemeden Uğurcan Çakır'ı ödüllendirme kararı aldı.
Başkan Özbek'in talimatıyla Uğurcan'ın mevcut sözleşmesine zam yapılacak.
110'DAN 200 MİLYON TL'YE
Sezon başında Barış Alper'in garanti parasını 200 milyon TL'ye çıkartan Galatasaray, 110 milyon TL'ye imza atan Uğurcan'a da aynı tarifeyi uygulayacak.
KAPTANLARDAN BİRİ OLACAK
Deneyimli kaleci ayrıca takımda olası ayrılıkların ardından yeni sezonda düşünülen ikinci-üçüncü kaptan adaylarından biri konumunda.
ÖZEL ANTRENMANLAR, EKSTRA ÇALIŞMALAR
İstanbul'da taşındığı villanın alt katını spor salonuna çeviren 30 yaşındaki 1 numara, Galatasaray'a geldikten sonra her günü çift antrenmanla tamamlıyor. Uğurcan, özel antrenörü ile yaptığı ekstra çalışmasının karşılığını sahada da başarıları ile aldı.
