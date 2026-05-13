Uğurcan Çakır'a BAY tarifesi

Muslera'yı unutturan 30 yaşındaki file bekçisi herkesin gönlünü de kazandı. Yıllık 110 milyon TL alan Uğurcan Çakır'ın maaşı, Barış Alper ile eşitlenecek ve yüzde 82 zam ile 200 milyon TL'ye yükseltilecek

13 Mayıs 2026 08:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır'a BAY tarifesi
Galatasaray'da sezonun kahramanı olarak Uğurcan Çakır ismi ön plana çıkıyor.

Muslera'yı unutturan Uğurcan, meslektaşı Ederson'a fark attı ve şampiyonu belirledi. Milli kaleci yazın Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvayı beklemeden Uğurcan Çakır'ı ödüllendirme kararı aldı.

Başkan Özbek'in talimatıyla Uğurcan'ın mevcut sözleşmesine zam yapılacak.

110'DAN 200 MİLYON TL'YE

Sezon başında Barış Alper'in garanti parasını 200 milyon TL'ye çıkartan Galatasaray, 110 milyon TL'ye imza atan Uğurcan'a da aynı tarifeyi uygulayacak.

KAPTANLARDAN BİRİ OLACAK

Deneyimli kaleci ayrıca takımda olası ayrılıkların ardından yeni sezonda düşünülen ikinci-üçüncü kaptan adaylarından biri konumunda.

ÖZEL ANTRENMANLAR, EKSTRA ÇALIŞMALAR

İstanbul'da taşındığı villanın alt katını spor salonuna çeviren 30 yaşındaki 1 numara, Galatasaray'a geldikten sonra her günü çift antrenmanla tamamlıyor. Uğurcan, özel antrenörü ile yaptığı ekstra çalışmasının karşılığını sahada da başarıları ile aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
