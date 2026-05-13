Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a yeni teklif; teknik destek!

İstanbul'a dönüşte Adalı ve Yalçın bir araya gelecek. Beşiktaş Başkanı, yola devam etmek istediği Yalçın'a iki veya üç donanımlı yardımcı antrenör şartını sunacak. Serkan Reçber ise yeni sezonda kulübede olmayıp transfer işlerine bakacak
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın için şimdilik devam kararı verilse bile, siyah-beyazlı kulübün efsanenin geleceği Çaykur Rizespor maçı sonrası netleşecek.
Konyaspor mağlubiyeti sonrası görevi bırakmak isteyen Yalçın'ı Başkan Serdal Adalı frenlemişti. Deneyimli teknik adamın kaderi; Rize maçı sonrası yapılacak görüşmede netlik kazanacak.
YARDIMCI TEKLİFİ! KABUL ETMEZSE...
Sözcü gazetesinin haberine göre başkan Adalı, Sergen Yalçın'ın ekibini güçlendirmek istiyor. Hocasına 2 veya 3 yardımcı antrenör teklifi sunacak olan Adalı, kabul etmesi halinde Sergen Yalçın'la devam edecek. Aksi takdirde yolların ayrılabileceği konuşuluyor.
B PLANI ŞENOL GÜNEŞ!
Başkan Adalı'nın B Planı da belli. Yalçın ile anlaşma olmazsa başka yerli bir hocanın göreve getirilmesi bekleniyor. En güçlü adayın ise Şenol Güneş olduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın isminin yönetim kurulu toplantısında gündeme geldiği öne sürüldü.
JOSEF, ATIBA VEYA QUARESMA...
Öte yandan Fanatik gazetesinde yer alan haberde; Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasındaki görüşme öncesi gündeme sürprizler geldiği belirtildi. Habere göre siyah-Beyazlı ekibin ilk hedefi, futbol komitesini güçlendirmek. Sergen Yalçın'ın kadrosuna yapılacak takviyeler için Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma gibi isimler gündemde...
OYUNCULAR KALMASINI İSTİYOR
Ayrıca Beşiktaş'ta mevcut kadro içerisinde yer alan oyuncuların da 53 yaşındaki teknik adamla birlikte çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğu belirtildi. Yönetim de bu sebeple takımın kimyasını bozmamak adına Yalçın ile yola devam etmeyi planlıyor.
Yapılacak toplantıda geleceğe yönelik sağlıklı bir yapılanma oluşturulması adına izlenecek yol haritasının masaya yatırılacağı ifade edildi.
