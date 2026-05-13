12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a yeni teklif; teknik destek!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Sergen Yalçın'dan teknik kadrosun güçlendirmesini isteyecek. Eski futbolcuların adı bu görev için gündeme gelirken; teklifin kabul edilmemesi halinde Şenol Güneş'in adının gündeme geleceği öne sürüldü.

calendar 13 Mayıs 2026 09:02 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 09:36
İstanbul'a dönüşte Adalı ve Yalçın bir araya gelecek. Beşiktaş Başkanı, yola devam etmek istediği Yalçın'a iki veya üç donanımlı yardımcı antrenör şartını sunacak. Serkan Reçber ise yeni sezonda kulübede olmayıp transfer işlerine bakacak

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın için şimdilik devam kararı verilse bile, siyah-beyazlı kulübün efsanenin geleceği Çaykur Rizespor maçı sonrası netleşecek.

Konyaspor mağlubiyeti sonrası görevi bırakmak isteyen Yalçın'ı Başkan Serdal Adalı frenlemişti. Deneyimli teknik adamın kaderi; Rize maçı sonrası yapılacak görüşmede netlik kazanacak.

YARDIMCI TEKLİFİ! KABUL ETMEZSE...

Sözcü gazetesinin haberine göre başkan Adalı, Sergen Yalçın'ın ekibini güçlendirmek istiyor. Hocasına 2 veya 3 yardımcı antrenör teklifi sunacak olan Adalı, kabul etmesi halinde Sergen Yalçın'la devam edecek. Aksi takdirde yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

B PLANI ŞENOL GÜNEŞ!

Başkan Adalı'nın B Planı da belli. Yalçın ile anlaşma olmazsa başka yerli bir hocanın göreve getirilmesi bekleniyor. En güçlü adayın ise Şenol Güneş olduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın isminin yönetim kurulu toplantısında gündeme geldiği öne sürüldü.

JOSEF, ATIBA VEYA QUARESMA...

Öte yandan Fanatik gazetesinde yer alan haberde; Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasındaki görüşme öncesi gündeme sürprizler geldiği belirtildi. Habere göre siyah-Beyazlı ekibin ilk hedefi, futbol komitesini güçlendirmek. Sergen Yalçın'ın kadrosuna yapılacak takviyeler için Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma gibi isimler gündemde...

OYUNCULAR KALMASINI İSTİYOR

Ayrıca Beşiktaş'ta mevcut kadro içerisinde yer alan oyuncuların da 53 yaşındaki teknik adamla birlikte çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğu belirtildi. Yönetim de bu sebeple takımın kimyasını bozmamak adına Yalçın ile yola devam etmeyi planlıyor.

Yapılacak toplantıda geleceğe yönelik sağlıklı bir yapılanma oluşturulması adına izlenecek yol haritasının masaya yatırılacağı ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
