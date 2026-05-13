12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

Aziz Yıldırım'a Vincenzo Montella önerisi!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın ekibine katılan Barış Göktürk'ün teknik direktör olarak Vincenzo Montella iddiasını gündeme getirdiği öne sürüldü.

calendar 13 Mayıs 2026 09:27 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 09:32
Fenerbahçe'nin 7 Haziran yapılacak seçiminde başkan adayı olan Aziz Yıldırım çalışmalarına devam ediyor. Özellikle teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren Yıldırım'ın listesindeki isimlerden birinin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğu iddia edildi.

BARIŞ GÖKTÜRK'ÜN ÖNERİSİ

Başkan adaylığını geri çeken ve Aziz Yıldırım'ın yanında devam edecek olan Barış Göktürk, teknik adam profili olarak Montella'yı ima etmişti. Şimdi ise Yıldırım'la birleşen Göktürk'ün bu düşüncesini Aziz Yıldırım'la konuştuğu belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA

Olağanüstü genel kurulda seçilmesi halinde Aykut Kocaman'ı göreve getireceği ileri sürülen Yıldırım'ın, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya da çok sıcak baktığı ifade edildi. Aziz Yıldırım'ın, ay-yıldızlı ekiple iki yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan teknik adamı, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra göreve getirmenin planlarını yaptığı iddia edildi.

Öte yandan A Milli Takım'ın teknik patronu Vincenzo Montella, diğer başkan adayı Hakan Safi'nin de teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürüldü.

HACIOSMANOĞLU KAPAYI KAPATTI

Montella'nın Milli Takım'da yoluna devam etmesini gerektiğini Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez. Roma'ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Çift takım çalıştırsın teklifi vardı ama biz onu da kabul etmedik." açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
