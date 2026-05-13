Aziz Yıldırım'a Vincenzo Montella önerisi!

Fenerbahçe'nin 7 Haziran yapılacak seçiminde başkan adayı olan Aziz Yıldırım çalışmalarına devam ediyor. Özellikle teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren Yıldırım'ın listesindeki isimlerden birinin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğu iddia edildi.
BARIŞ GÖKTÜRK'ÜN ÖNERİSİ
Başkan adaylığını geri çeken ve Aziz Yıldırım'ın yanında devam edecek olan Barış Göktürk, teknik adam profili olarak Montella'yı ima etmişti. Şimdi ise Yıldırım'la birleşen Göktürk'ün bu düşüncesini Aziz Yıldırım'la konuştuğu belirtildi.
DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA
Olağanüstü genel kurulda seçilmesi halinde Aykut Kocaman'ı göreve getireceği ileri sürülen Yıldırım'ın, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya da çok sıcak baktığı ifade edildi. Aziz Yıldırım'ın, ay-yıldızlı ekiple iki yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan teknik adamı, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra göreve getirmenin planlarını yaptığı iddia edildi.
Öte yandan A Milli Takım'ın teknik patronu Vincenzo Montella, diğer başkan adayı Hakan Safi'nin de teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürüldü.
HACIOSMANOĞLU KAPAYI KAPATTI
Montella'nın Milli Takım'da yoluna devam etmesini gerektiğini Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez. Roma'ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Çift takım çalıştırsın teklifi vardı ama biz onu da kabul etmedik." açıklamasını yaptı.
