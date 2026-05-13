12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

Galatasaray'dan 35 milyon Euro: Tzolis!

Galaasaray, sezon başında nabız yokladığı Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki sol kanat Christos Tzolis için bu kez 35 milyon euro'yu gözden çıkardı.

13 Mayıs 2026 08:56
Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de dörtleme yapan ve gelecek sezon ülkemizi yeniden Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, etkili bir transfer dönemi geçirmeye hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde Napoli'den kiralanan Noa Lang'ın 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar rotasını Belçika'ya kırdı.

Listede sezon başında da nabız yoklanan Belçika ekibi Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki Yunan sol kanat Christos Tzolis bulunuyor.

BU YIL 43 GOL KATKISI VERDİ

Belçika ekibi Club Brugge'de inanılmaz bir sezon geçiren Tzolis, takımın skor yükünü üstlendi.

49 resmi maçta forma giyen Yunan futbolcu, 19 gol atarken, 24 de asiste imzasını atarak toplamda 43 skor katkısı gibi eşsiz bir performans sergiledi.

Galatasaray da kanatlarda skor üretebilecek ve arkadaşlarına yardımcı olacak bir oyuncu arıyor.

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Yunanistan'da yayın yapan Nova Sports'un haberine göre; bu bölgeye yapılacak transfer için Galatasaray'ın listesinin başında Club Brugge forması giyen Christos Tzolis yer alıyor.

Yunanistan Milli Takım forması da giyen 24 yaşındaki futbolcu harika bir sezon geçirirken, talipleri de artıyor. sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği Tzolis için Belçika ekibinin 35 milyon euro talep ettiği ifade edilirken, tarafların yazın sıkı bir pazarlık içerisine gireceği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
