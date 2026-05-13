12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

Menajer Jorge Mendes'ten Fenerbahçe'ye Ederson uyarısı

Ederson'un menajeri Jorge Mendes'ten Fenerbahçe'ye tavsiye var.; "Brezilya Millî Takımı'nın kalecisini göndermek bütün transferleri etkiler!"

calendar 13 Mayıs 2026 08:34 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2026 08:37
Menajer Jorge Mendes'ten Fenerbahçe'ye Ederson uyarısı
Fenerbahçe'de bir taraftan seçim çalışmaları sürerken diğer yandan takımdaki oyuncuların durumu merakla bekleniyor. İki başkan adayı da seçim öncesinde transfer etmeyi düşündüğü isimlerle ve menajerleriyle dirsek temasında bulunuyor. Durumu belirsizliğini koruyan isimlerden birisi de kaleci Ederson.

Derbide gördüğü kırmızı kart sebebiyle üç maç ceza alan ve dün İstanbul'dan ayrılan Ederson'un ailesine edilen küfürler sebebiyle hayli kırgın olduğu biliniyor. Sarı lacivertli takımda Marco Asensio, Nelson Semedo ve Ederson'un menajeri olan Jorge Mendes'ten tavsiyeler geldi.

MENDES: "EDERSON'U İKNA EDİN!"

Başkan adayı Hakan Safi ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'de sık yaşanan yönetim ve kadro değişikliklerinin oyuncuları olumsuz etkilediğini söyleyen Mendes "Sadece Ederson değil, Asensio ve Semedo da mutsuz. Bu oyuncular kaçan şampiyonluktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Ederson, Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kalesini koruyacak. Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek, yapılacak transfer operasyonlarında olumsuz bir etki oluşturacaktır. Bence Fenerbahçe'nin Ederson'u kalmak için ikna etmesi lazım. Livakovic'ten sonra Ederson'un da gönderilmesi hiç iyi olmaz" dedi.

ÜLKESİNE GİTTİ

Kırmızı kart cezası sebebiyle sezonu kapatan Ederson, Dünya Kupası hazırlıkları için erkenden ülkesine gitti. Ünlü kalecinin 2028 yılına kadar olan 22 milyon avroluk ücretini almadan gitmeye niyeti olmadığı gelen bilgiler arasında...

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
