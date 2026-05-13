12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

Galatasaray'a para yağıyor!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nden 60 milyon euro gelir bekleyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk ve yayın gelirlerinden de 18 milyon euro'ya yakın bir parayı kasasına koyacak.

calendar 13 Mayıs 2026 09:20
Haber: Fotomaç
Son yıllarda gelirlerinde büyük bir artış gösteren Galatasaray, yeni sezon öncesinde de adeta para basacak.

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalarak 60 milyon euro gelir elde etmişti. Bir kez daha dev arenaya katılmayı garantileyen sarı-kırmızılılar yine hedefini son 16 olarak belirlemiş durumda...

Eğer Cimbom bu kez 3. torbadan turnuvaya katılmaya hak kazanırsa, elde ettiği gelir bu kez 60 milyon euro'yu fazlasıyla aşacak.

HEDEF 500 MİLYON EURO

Şampiyonluk da Galatasaray'a ciddi bir gelir sağlayacak. sarı-kırmızılıların şampiyonluk primi, son kez alınacak olan geçmiş şampiyonluk bonusu ve yayın gelirlerinin toplamında da yaklaşık 18 milyon euro'nun sahibi olacak. Bunlar Galatasaray'ın hedeflediği performans geliri olarak belirlenmiş durumda...

Bir de pazarlama, sponsorluk, proje ve stat gelirleri hedefi var. Galatasaray yönetimi toplamda 500 milyon euro gibi dev bir gelir hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar bu sezon 350 milyon euro'nun üzerinde bir gelir elde etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
