13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Mourinho'nun gözü Osimhen'de

Real Madrid'in başına geçmeye hazırlanan Jose Mourinho'nun transfer listesinin en üst sırasında Victor Osimhen'in adı yazıyor.

calendar 13 Mayıs 2026 09:58
Real Madrid ile anılan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gözü Victor Osimhen'de...

Fransız medyasına yansıyan ve Avrupa futbolunda geniş yankı uyandıran haberlere göre; Jose Mourinho, Real Madrid'in başına geçmesi durumunda Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i transfer etmek istiyor.

G.SARAY İÇİN SADECE 'ASTRONOMİK' TEKLİFLER

Galatasaray cephesi takımın en büyük silahını kaybetmeye kesinlikle sıcak bakmıyor.

Sarı-Kırmızılı yönetimin, Avrupa devlerinin yoğun ilgisine rağmen Osimhen'i takımda tutmak istediği, ancak transferin gerçekleşmesi için yalnızca 150 milyon Euro civarında astronomik seviyede bir teklifin masaya konması gerektiği belirtildi.

33 MAÇTA 30 GOLLÜK KATKI

Galatasaray'ın 75 + 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Victor Osimhen, bu sezon forma giydiği 33 maçta 22 gol atıp 8 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
