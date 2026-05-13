Günay Güvenç'e talip çıktı

Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyan kaleci Günay Güvenç ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Tecrübeli kalecinin daha önce formasını giydiği Gaziantep FK, başarılı kaleci için harekete geçti.
34 yaşındaki kaleci, 2023 yazında 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Gaziantep'ten Galatasaray'a transfer olmuştu.
Günay, bu sezon forma giydiği 15 maçın 5'inde kalesini gole kapattı ve toplamda 14 gole engel olamadı.
