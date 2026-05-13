13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Galatasaray'dan Van Dijk'a: "Bonservisini al da gel!"

Galatasaray'ın anlaştığı Virgil van Dijk'ın Liverpool'la 1 yıl daha sözleşmesi var. İngiliz devinde kaptanlık yaparken ayrılık kararı veren 34 yaşındaki savunmacıdan bonservisini almasını isteyen Sarı-Kırmızılılar, böylece transferi daha hızlı bitirmeyi planlıyor.

calendar 13 Mayıs 2026 10:51
Galatasaray'ın bu yaz ilk olarak bitirmek istediği transferlerin başında Virgil van Dijk geliyor.

Sarı-Kırmızılı takımın yeni sol stoperi olarak düşünülen 34 yaşındaki oyuncuyla çoktan temasa geçilmiş durumda. Hatta birçok Hollandalı gazeteci, Dijk'in çoktan Galatasaraylı yöneticilerle anlaşmaya vardığını, hatta ayrılık kararını Liverpool'un kaptanıyken aldığını dile getiriyor.

İngiliz basınında ise bu sürecin bir adım önüne geçildi. Galatasaray Yönetimi'nin Van Dijk'tan bonservisini de kulübünden almasını istediği belirtildi.

LIVERPOOL'DA ETKİSİ YÜKSEK

Liverpool'la 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli futbolcunun transferinin böylece daha kolay bitirileceği öngörülüyor.

Sarı-Kırmızılı idarecilerin Dijk'e, "Bonservisine ödeyeceğimiz paranın bir kısmını sana verelim, bu transferi kamptan önce bitirmemiz gerekiyor" mesajını gönderdiği öğrenildi.

Yıllardır Liverpool formasıyla başarıdan başarıya koşan Van Dijk'ın bu konuda yönetimine sunacağı bir talebin karşılıksız kalmayacağı düşünülüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
