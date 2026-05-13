Galatasaray'dan Van Dijk'a: 'Bonservisini al da gel!'

Galatasaray'ın bu yaz ilk olarak bitirmek istediği transferlerin başında Virgil van Dijk geliyor.
Sarı-Kırmızılı takımın yeni sol stoperi olarak düşünülen 34 yaşındaki oyuncuyla çoktan temasa geçilmiş durumda. Hatta birçok Hollandalı gazeteci, Dijk'in çoktan Galatasaraylı yöneticilerle anlaşmaya vardığını, hatta ayrılık kararını Liverpool'un kaptanıyken aldığını dile getiriyor.
İngiliz basınında ise bu sürecin bir adım önüne geçildi. Galatasaray Yönetimi'nin Van Dijk'tan bonservisini de kulübünden almasını istediği belirtildi.
LIVERPOOL'DA ETKİSİ YÜKSEK
Liverpool'la 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli futbolcunun transferinin böylece daha kolay bitirileceği öngörülüyor.
Sarı-Kırmızılı idarecilerin Dijk'e, "Bonservisine ödeyeceğimiz paranın bir kısmını sana verelim, bu transferi kamptan önce bitirmemiz gerekiyor" mesajını gönderdiği öğrenildi.
Yıllardır Liverpool formasıyla başarıdan başarıya koşan Van Dijk'ın bu konuda yönetimine sunacağı bir talebin karşılıksız kalmayacağı düşünülüyor.
