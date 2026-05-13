İstikbal satıldı mı? İşte 16,5 milyar liralık dev ihalenin tüm detayları!

Ekonomi kulislerini hareketlendiren bu devasa satış operasyonunda süreç nasıl işledi? Gelin, "İstikbal satıldı mı?" sorusunun yanıtını güncel veriler ışığında, adım adım inceleyelim.

Kısa ve net cevap: İstikbal Mobilya'nın satış ihalesi 12 Mayıs 2026 Salı günü (dün) gerçekleştirildi; ancak ihalenin nihai sonucu ve şirketin resmi olarak kime satıldığı (veya ihalenin katılımsızlık nedeniyle iptal edilip edilmediği) TMSF tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı.

Süreci yakından takip edenlerin bildiği üzere; İstikbal Mobilya, 2016 yılındaki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Boydak Holding (yeni adıyla Erciyes Anadolu Holding) bünyesinden alınarak TMSF yönetimine devredilmişti. Yıllardır devlet gözetiminde yönetilen şirketin tamamen özelleştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla TMSF geçtiğimiz aylarda düğmeye bastı.

Geçtiğimiz 2025 yılı Eylül ayında 12,5 milyar TL muhammen bedelle ihaleye çıkarılan ancak uygun teklif gelmemesi nedeniyle satılamayan İstikbal Mobilya için 2026 baharında yeni bir takvim oluşturuldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda süreç şu şekilde ilerledi:

Muhammen Bedel Güncellendi: Şirketin tamamı (%100 hissesi) için belirlenen yeni muhammen bedel 16 milyar 500 milyon TL (16,5 Milyar TL) gibi devasa bir rakama yükseltildi.

Teminat ve Şartname: İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 825 milyon TL katılım teminatı yatırması ve tesis incelemesi için 2,5 milyon TL ödemesi şart koşuldu.

İhale Günü: Yatırımcılar kapalı teklif zarflarını en geç 11 Mayıs 2026 saat 16.30'a kadar teslim etti. Beklenen büyük ihale ise 12 Mayıs 2026 saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında kapalı zarfların açılması ve ardından açık artırma usulüyle yapıldı.

12 Mayıs'ta gerçekleştirilen bu dev ihalede kapalı zarflardan çıkan rakamlar ve açık artırma sonucunda masada kimlerin kaldığı şu an ekonomi basınının en çok araştırdığı konu.

Eğer şartları sağlayan güçlü bir konsorsiyum veya yatırımcı grubu uygun teklifi verdiyse, Fon Kurulu'nun onayının ardından İstikbal Mobilya'nın "yeni sahibi" resmen ilan edilecek ve hisse devri gerçekleşecek.

Ancak tıpkı bir önceki ihalede olduğu gibi tekliflerin yetersiz bulunması veya katılımın olmaması durumunda ihale iptal edilebilir.

Özetle; şu an (13 Mayıs 2026 itibarıyla) ihale masası kuruldu, teklifler alındı, ancak imza aşamasının resmi sonuçları henüz kamuoyuna duyurulmadı. Milyarlarca liralık bu devasa el değiştirme operasyonunun neticesini öğrenmek için tüm gözler TMSF'den gelecek resmi açıklamaya kilitlenmiş durumda!