13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Galatasaray'dan Singo kararı!

Galatasaray, uygun bir teklif yapılması halinde Wilfried Singo ile yollarını ayıracak.

calendar 13 Mayıs 2026 11:38
Galatasaray'dan Singo kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da yeni sezon planlaması tüm hızıyla sürerken sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Monaco'dan sezon başında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan, ancak beklentilerin altında kalan ve son dönemde ilk 11'e girmekte zorlanan Wilfried Singo, yol ayrımına girebilir.

Galatasaraylı yöneticiler, İngiliz kulüplerinin radarına giren 24 yaşındaki savunmacıyı iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünüyor.

SEZON PERFORMANSI

Sarı kırmızılı ekiple 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Singo, bu sezon toplam 28 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistle oynadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.