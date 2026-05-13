13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Jhon Duran ve temsilcisi İstanbul'a geldi!

Rusya Ligi takımlarından Zenit forması giyen ve ismi Galatasaray'la anılan Jhon Duran'ın temsilcisi Jonathan Herrera, İstanbul'a geldi.

13 Mayıs 2026 12:12
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Rus ekibi Zenit'e katılan Jhon Duran'ın ismi geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la anılmıştı.

Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukcu, iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bize gelmek isteyip de başka kulübe giden futbolcular şimdi 'Galatasaray'a gelebilir miyiz' diye haber yolluyor. İsim söylemeyeyim, anlayan anlar" ifadelerini kullanmıştı.

Jhon Duran ve temsilcisi Jonathan Herrera'nın, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Zenit ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek olan 22 yaşındaki futbolcu, Rus kulübüyle 9 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
