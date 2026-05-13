Jhon Duran ve temsilcisi İstanbul'a geldi!

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Rus ekibi Zenit'e katılan Jhon Duran'ın ismi geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la anılmıştı.
Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukcu, iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bize gelmek isteyip de başka kulübe giden futbolcular şimdi 'Galatasaray'a gelebilir miyiz' diye haber yolluyor. İsim söylemeyeyim, anlayan anlar" ifadelerini kullanmıştı.
Jhon Duran ve temsilcisi Jonathan Herrera'nın, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldiği iddia edildi.
Zenit ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek olan 22 yaşındaki futbolcu, Rus kulübüyle 9 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
