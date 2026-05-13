13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Wemby, Naz Reid olayı hakkında: "O iki maç önceydi, önümüze bakmalıyız"

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, Minnesota Timberwolves uzun oyuncusu Naz Reid ile yaşadığı sert pozisyon sonrası gündem olan olay hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

calendar 13 Mayıs 2026 12:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wembanyama, Spurs'ün Timberwolves'a karşı oynadığı 4. maçta Reid'in çene ve boyun bölgesine sert dirsek darbesi indirmesinin ardından oyundan ihraç edilmişti.

Ancak Fransız yıldız, yaşananları artık geride bıraktığını söyledi.

5. maçta  Spurs'ü 126-97'lik galibiyete taşıyan performansının ardından konuşan Wembanyama şu ifadeleri kullandı:

"Bu olay iki maç önce yaşandı. Playoff oynuyoruz. Ben odaklanmış durumdayım. Bugünkü maça odaklandım, şimdi de üç gün sonraki Minnesota maçına odaklanıyorum."

Yıldız oyuncu açıklamasına şöyle devam etti:

"Playoff'tayız. Önümüze bakmak zorundayız ve benim takımımı düşünmem gerekiyor."

Pazar günü Minnesota'da oynanan 4. maçta yaşanan pozisyonun ardından birçok kişi NBA'in Wembanyama'ya ek ceza verebileceğini düşünüyordu. Ancak lig yönetimi Fransız yıldız hakkında herhangi bir uzaklaştırma kararı vermedi.

Wembanyama da ceza almadan çıktığı 5. maçta parkeye adeta hükmetti.

27 sayı, 17 ribaund, 5 asist ve 3 blok üreten yıldız isim, Spurs'ün seride 3-2 üstünlük kurmasını sağladı.

4. maçta erken oyundan atılması nedeniyle fiziksel olarak daha dinç olduğunu kabul eden Wembanyama, olay sonrası yeniden sahaya çıkma isteğiyle ilgili şu sözleri kullandı:

"Kesinlikle çok büyük bir istek vardı. Kendimi dinç ve iyi hissediyordum ama açıkçası bunun sadece 5. maçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığını söylemek zor."

"Elbette heyecanlıydım, kelebekler uçuşuyordu. Ama playoff'un bu noktasında heyecan artık normal bir şey."

Spurs, cuma günü Minnesota'da oynanacak 6. maçı kazanması halinde 2017'den bu yana ilk kez Konferans Finalleri'ne yükselecek.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
