Wemby, Naz Reid olayı hakkında: 'O iki maç önceydi, önümüze bakmalıyız'

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, Minnesota Timberwolves uzun oyuncusu Naz Reid ile yaşadığı sert pozisyon sonrası gündem olan olay hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.



Wembanyama, Spurs'ün Timberwolves'a karşı oynadığı 4. maçta Reid'in çene ve boyun bölgesine sert dirsek darbesi indirmesinin ardından oyundan ihraç edilmişti.



Ancak Fransız yıldız, yaşananları artık geride bıraktığını söyledi.



5. maçta Spurs'ü 126-97'lik galibiyete taşıyan performansının ardından konuşan Wembanyama şu ifadeleri kullandı:



"Bu olay iki maç önce yaşandı. Playoff oynuyoruz. Ben odaklanmış durumdayım. Bugünkü maça odaklandım, şimdi de üç gün sonraki Minnesota maçına odaklanıyorum."



Yıldız oyuncu açıklamasına şöyle devam etti:



"Playoff'tayız. Önümüze bakmak zorundayız ve benim takımımı düşünmem gerekiyor."



Pazar günü Minnesota'da oynanan 4. maçta yaşanan pozisyonun ardından birçok kişi NBA'in Wembanyama'ya ek ceza verebileceğini düşünüyordu. Ancak lig yönetimi Fransız yıldız hakkında herhangi bir uzaklaştırma kararı vermedi.



Wembanyama da ceza almadan çıktığı 5. maçta parkeye adeta hükmetti.



27 sayı, 17 ribaund, 5 asist ve 3 blok üreten yıldız isim, Spurs'ün seride 3-2 üstünlük kurmasını sağladı.



4. maçta erken oyundan atılması nedeniyle fiziksel olarak daha dinç olduğunu kabul eden Wembanyama, olay sonrası yeniden sahaya çıkma isteğiyle ilgili şu sözleri kullandı:



"Kesinlikle çok büyük bir istek vardı. Kendimi dinç ve iyi hissediyordum ama açıkçası bunun sadece 5. maçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığını söylemek zor."



"Elbette heyecanlıydım, kelebekler uçuşuyordu. Ama playoff'un bu noktasında heyecan artık normal bir şey."



Spurs, cuma günü Minnesota'da oynanacak 6. maçı kazanması halinde 2017'den bu yana ilk kez Konferans Finalleri'ne yükselecek.



