Edwards: 'Wembanyama'nın yaptıklarına karşı bir cevabınız olmuyor'

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, takımının San Antonio Spurs karşısında aldığı ağır 5. maç yenilgisinin ardından Victor Wembanyama'nın performansına dair oldukça net açıklamalarda bulundu.



Timberwolves'un serinin beşinci maçında Spurs'e 126-97 mağlup olmasının ardından konuşan Edwards, özellikle maçın başlangıcındaki kötü performanslarının temel nedeninin doğrudan Victor Wembanyama olduğunu söyledi.



Edwards açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Bu gece Wemby'nin yaptığı bazı şeylere gerçekten verebileceğiniz pek bir cevap yoktu. Sadece kaçırmasını umut ediyorsunuz ama adam her şeyi sokuyordu."



Genç yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maça çok sıcak başladı ve birçok şut soktu. Bence sonrasında bazı ayarlamalar yaptık ve geri dönmeye çalıştık. İçine düştüğümüz çukuru kapatmaya uğraştık ama sonunda tekrar fark yarattılar ve geçiş hücumlarında koşmaya başladılar."



Spurs'ün galibiyetinde başrolü oynayan Wembanyama, 33 dakikada 27 sayı, 17 ribaund, 5 asist ve 3 blokluk dominant bir performans ortaya koydu.



Fransız süper yıldız özellikle ilk çeyrekte sergilediği oyunla maça damga vurdu. Wembanyama, karşılaşmanın ilk 12 dakikasında tam 18 sayı ve 6 ribaund üreterek tarihi bir başlangıç yaptı.



Bu galibiyetle birlikte Spurs, ikinci tur serisinde Minnesota karşısında 3-2 öne geçti.



Karşılaşmayı 20 sayıyla tamamlayan Edwards, serinin artık hata kaldırmayacak noktaya geldiğini belirtti.



Minnesota'nın sezonunun tehlikede olduğunu vurgulayan yıldız oyuncu şu değerlendirmeyi yaptı:



"Geri dönüp eşleşmeleri doğru yapmamız gerekiyor. Sürekli tekrar ettiğimiz oyun planı hataları var ve serinin bu aşamasında hâlâ bu hataları yapıyor olmamız kabul edilemez."



Serinin altıncı maçı cuma günü Minnesota'da oynanacak.



