13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Edwards: "Wembanyama'nın yaptıklarına karşı bir cevabınız olmuyor"

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, takımının San Antonio Spurs karşısında aldığı ağır 5. maç yenilgisinin ardından Victor Wembanyama'nın performansına dair oldukça net açıklamalarda bulundu.

calendar 13 Mayıs 2026 12:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Edwards: 'Wembanyama'nın yaptıklarına karşı bir cevabınız olmuyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, takımının San Antonio Spurs karşısında aldığı ağır 5. maç yenilgisinin ardından Victor Wembanyama'nın performansına dair oldukça net açıklamalarda bulundu.

Timberwolves'un serinin beşinci maçında Spurs'e 126-97 mağlup olmasının ardından konuşan Edwards, özellikle maçın başlangıcındaki kötü performanslarının temel nedeninin doğrudan Victor Wembanyama olduğunu söyledi.

Edwards açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece Wemby'nin yaptığı bazı şeylere gerçekten verebileceğiniz pek bir cevap yoktu. Sadece kaçırmasını umut ediyorsunuz ama adam her şeyi sokuyordu."

Genç yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maça çok sıcak başladı ve birçok şut soktu. Bence sonrasında bazı ayarlamalar yaptık ve geri dönmeye çalıştık. İçine düştüğümüz çukuru kapatmaya uğraştık ama sonunda tekrar fark yarattılar ve geçiş hücumlarında koşmaya başladılar."

Spurs'ün galibiyetinde başrolü oynayan Wembanyama, 33 dakikada 27 sayı, 17 ribaund, 5 asist ve 3 blokluk dominant bir performans ortaya koydu.

Fransız süper yıldız özellikle ilk çeyrekte sergilediği oyunla maça damga vurdu. Wembanyama, karşılaşmanın ilk 12 dakikasında tam 18 sayı ve 6 ribaund üreterek tarihi bir başlangıç yaptı.

Bu galibiyetle birlikte Spurs, ikinci tur serisinde Minnesota karşısında 3-2 öne geçti.

Karşılaşmayı 20 sayıyla tamamlayan Edwards, serinin artık hata kaldırmayacak noktaya geldiğini belirtti.

Minnesota'nın sezonunun tehlikede olduğunu vurgulayan yıldız oyuncu şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geri dönüp eşleşmeleri doğru yapmamız gerekiyor. Sürekli tekrar ettiğimiz oyun planı hataları var ve serinin bu aşamasında hâlâ bu hataları yapıyor olmamız kabul edilemez."

Serinin altıncı maçı cuma günü Minnesota'da oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.