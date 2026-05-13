13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Rıza Kayaalp'in Los Angeles Olimpiyatları'ndaki hedefi altın madalya

Avrupa şampiyonalarında 13 altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, 2028 hedefini açıklayarak mindere dönüş sürecini ve çalışma disiplinini anlattı.

calendar 13 Mayıs 2026 13:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa şampiyonalarında 13 altın madalya kazanarak tarihe geçen milli güreşçi olan Rıza Kayaalp, ABD'de düzenlenecek 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün zirvesini hedefliyor. 

Bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Bilecik'te AA muhabirinin açıklama yapan milli güreşçi, başarılı olmak için çok çaba sarf ettiğini söyledi.

Bu süreçte çeşitli zorluklar çektiğini anlatan Rıza Kayaalp, "Allah'a şükürler olsun, bize nasip etti. Allah, bize bir yetenek vermiş. Biz de bunu çalışarak, ter dökerek geliştirdik. Gücümüzü her sene koruduk ve bu başarıları elde ettik. Los Angeles'ta düzenlenecek olimpiyatlar için 2 yıl gibi bir zamanım var. Önümüzdeki şampiyonalarda iyi sonuçlar alıp olimpiyata kadar bu işi devam ettirmek istiyorum." dedi.

"İNŞALLAH NASİP OLUR"

Rıza Kayaalp, hedeflerinin büyük bölümünü gerçekleştirdiğini belirterek, "En büyük hayallerimden biri de olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. O kaldı zaten. Hayallerimden biri Avrupa rekorunu kırmaktı. Bunun yanına da bir olimpiyat şampiyonluğu koymak istiyorum. 5 dünya şampiyonluğum var zaten. İnşallah nasip olur." diye konuştu. 

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 21 Nisan'da düzenlenen 2026 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonalarında en fazla birincilik elde eden güreşçi olan Rıza Kayaalp, bu süreçte kızıyla motive olduğunu belirterek, "Götürdüm madalyayı boynuna taktım. Artık bilinçli olduğu için daha çok seviniyor bu şampiyonluklara. Allah'a şükürler olsun, bu sevinci tekrar onlara yaşattım." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
