CANLI: Galatasaray'da Divan Kurulu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.



"HER MAYIS OLDUĞU GİBİ YİNE MUTLUYUZ VE GURURLUYUZ"



Dursun Özbek: "Her mayıs ayı olduğu gibi yine mutluyuz ve gururluyuz. Futbol takımımız, üst üste 4'üncü 26'ıncı şampiyonluğumuzu kazanarak bizi gururlandırdı. Bu başarıda büyük emeği olan başta Okan Hoca olmak üzere, teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza tebriklerimi gönderiyorum. Bir teşekkür de sezon boyunca yanımızda olan taraftarlarımıza göndermek istiyorum."





"HEDEFLERİMİZ ŞİMDİ DAHA BÜYÜK"



Dursun Özbek: "Hedeflerimiz şimdi daha büyük. O hedeflere birlikte yürüyeceğiz.Cuma günü stadyumumuzda kupamızı alacağız. Taraftarlarımızla birlikte 36, pardon ağzımdan çıktı, bunda bir iş var. 26'ıncı şampiyonluğumuzu kutlayacağız."



"2 SENE DAHA BU GÖREVE TALİBİZ"



Dursun Özbek: "Seçimden önceki son divan toplantımız. Bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla beraber bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. 2 sene daha bu göreve talibiz. Bu görev süresinde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren, önümüzdeki dönemde listede yer almayan ancak her zaman yanımızda olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gösterdikleri emek ve çabayla Galatasaray için çalıştılar. Bu böyle bilinsin."



"BİZİ ENGELLEMEK, DURDURMAK İSTEYENLER OLDU"



Dursun Özbek: "Zor dönemlerden geçtik. Bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Bunlara karşı birlik beraberliğimizi hep önde tuttuk. Şimdi daha fazlasını yapmak için hazırız. Bu seçim dönemi için sloganımız, Geleceğin Galatasaray'ı olarak belirledik. Bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazma fırsatımız var. Bu başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl bırakacağımız bir Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Bu eşiği atlamak için çok önemli bir fırsat var. Başarmak zorundayız."



"BİR SANİYE BİLE DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ"



Dursun Özbek: "Ben bu tarihi sorumlulukla karşınızdayım. Geleceğin Galatasaray'ı için bir saniye durmadan çalışacağız."



"PROJELERİMİZİ VE VİZYONUMUZU PAYLAŞACAĞIZ"



Dursun Özbek: "16 Mayıs'ta yeni projelerimizi ve vizyonumuzu paylaşacağız."



Kulüp ve bağlı ortaklıkların 28 Şubat 2026 itibarıyla düzenlenmiş özet 9 aylık konsolide mali raporu



İbrahim Hatipoğlu: "Bu dönem 9 aylık konsolide dönemde hasılatımız yüzde 47 artış göstererek, bir önceki dönemdeki 11.7 milyardan 17.2 milyar liraya yükselmiş durumda. Takımlarımız sadece sahada şampiyon olmuyor, aynı zamanda bu sene hasılatta çok ciddi bir artışla rakiplerimizin çok önünde hasılat rakamına ulaştık. Satışlarımızın maliyeti 14.9 milyar lirayla sadece yüzde 28'lik artışla bu dönem gerçekleşti. Bu dönem 2.3 milyarlık brüt kar elde edilmiştir. Bir önceki dönemde brüt kar rakamımız sadece 75 milyon liraydı. Yaklaşık 30 katlık brüt kar artışı var.



Bu dönem genel yönetim giderlerimiz 1 milyar, pazarlama satış dağıtım giderlerimiz 700 milyon, diğer faaliyet gelirlerimiz 493 milyon, diğer faaliyet giderlerimiz ise 2.2 milyar olarak tabloya yansıdı. Bu dönem faaliyette 1.1 milyar liralık zararla kapatıyoruz. Bir önceki dönem 1.8 milyarmış bu dönem.



Parasal kayıp kazanç dediğimiz enflasyon muhasebesi tabloya 3.4 milyar lirayla yansıdığını, yatırım faaliyetlerinden 143 milyon, finansman gideri olarak 2.2 milyar, vergi gideri olarak 153 milyon rakam sonucunda 9 aylık dönemi toplamda 25 milyonluk karla kapatmış durumdayız."



"17 MİLYAR 273 MİLYONLUK HASILATLA BU DÖNEMİ KAPATTIK"



İbrahim Hatipoğlu: "Hasılatımızın nereden kaynakladığını incelemek istersek; sponsorluk isim hakkı reklam gelirleri yüzde 58 artış göstererek 3.6 milyar liraya ulaştı. Loca VIP kombine bilet gelirleri bu dönem 3.5 milyar liraya ulaştı, yüzde 19 artış sağlandı. Bizi Avrupa'nın büyük kulüplerinden ayrıştıran yayın gelirleri, buradaki gelirimiz yüzde 7 azaldı ve sadece 496 milyon TL olarak tabloya yansıdı. Mağazacılık gelirleri yüzde 36 artışla 4.4 milyar liraya, sporcu transfer ve kira gelirleri 406 milyon liraya, UEFA gelirlerimiz ise 2.75 milyar liraya ulaşarak yaklaşık yüzde 167'lik bir gelir elde edilmiş. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiğimiz başarıdan kaynaklandı. Diğer gelirlerimiz 1.9 milyar. Toplamda 17 milyar 273 milyonluk hasılatla bu dönemi kapattık.



Sporcu ücretlerimiz 6.5 milyar lira. Bir önceki döneme göre yüzde 36 arttı. Amortisman itfa payı giderleri dediğimiz bonservis payları 2.6 milyar, yüzde 25'lik bir artış. Futbolcu kiralama giderleri 86 milyon, satılan ticari mal maliyeti ki bu mağazacılıkla ilgili bir konu, 1.8 milyar, personel giderleri 499 milyon, teknik direktör ve antrenör giderlerimiz 1.06 milyar, müsabaka giderlerimiz 411 milyon, spor malzeme giderlerimiz 198 milyon, deplasman kamp giderlerimiz 362 milyon, sporcu teknik kadro menajer kira diğer giderler 683 milyon, güvenlik temizlik 46, aidat ceza giderleri 77, diğer giderler 478 olmak üzere toplamda 14.9 milyarlık bir maliyet oluşmuş durumda.



Varlıklarımız bu dönemde, bir önceki 9 aylık döneme kıyasla yaklaşık yüzde 22 artışla toplamda 45.5 milyar seviyesine ulaşmış durumda. Dönen varlıklarımız yüzde 38 artarak 7.3 milyara ulaştı. Duran varlıklarımız ise 38.2 milyar lirayla yüzde 19 artış gösterdi. Yükümlülüklerimize bakarsak, bir önceki döneme yüzde 29 artarak 25.2 milyar TL rakamına ulaşmış durumda. Burada en önemli kalemlerden bir tanesi ilişik olmayan ticari borçlar 5.7 milyardan 11.2 milyara çıktı. Buradaki sebep bonservisiyle aramıza katılan oyuncularla ilgili rakam.



Uzun vadeli yükümlülüklerimizde yüzde 24'lük azalışla 4.2 milyar TL oldu. Toplam yükümlülüklerimiz 25 milyardan 29.4 milyara çıkarak yüzde 18'lik TL bazında bir artış yaşamış."



