13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Milli tekvandocu kız kardeşler ve kuzenleri madalya için ter döküyor

Malatya'da yaşayan milli sporcular Zeynep Nil, Ayşe Zümra ve kuzenleri Tuğra Tevfik Menekşe, tekvandoda elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Aynı salonda çalışmalarını sürdüren sporcular, uluslararası organizasyonlarda yeni madalyalar kazanıp Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

calendar 13 Mayıs 2026 13:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Malatya'da yaşayan Zeynep Nil ve Zümra Menekşe kardeşler ile kuzenleri Tuğra Tevfik Menekşe, uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını dalgalandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Yaklaşık 10 yıl önce tekvandoya başlayan lise öğrencisi Zeynep Nil Menekşe (17) ile kuzeni Tuğra Tevfik Menekşe (17), yurt içinde ve yurt dışında birçok madalya kazandı.

Ablasını örnek alarak tekvandoya başlayan 13 yaşındaki Ayşe Zümra Menekşe de gösterdiği başarılarla çeşitli dereceler elde etti.

Milli takıma seçilen kız kardeşler ile kuzenleri, aynı spor salonunda uluslararası organizasyonlarda derece elde edebilmek için ter döküyor.

Milli sporcu Tuğra Tevfik Menekşe, AA muhabirine, tekvandonun aile sporu haline geldiğini, kuzenleriyle birlikte haftanın 6 günü salonda antrenman yaparak madalya kazanmak için çalıştıklarını anlattı.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 2 gümüş, 3 bronz madalya elde ettiğini belirten Tuğra Tevfik, şöyle konuştu:

"Günde 2 antrenman yapıyorum. Sabah 1,5, öğleden sonra 2 saat çalışıyorum. Antrenmanlar sonrasında uyuyorum. Zamanım kalırsa telefona, internete bakıyorum. Önümüzde yurt dışı organizasyonları var. Almanya'da Başkanlık Kupası'na katılacağım. Bosna Hersek ve Sırbistan'daki turnuvalara katılacağım. Hedefim ayrıca bu yıl ümitlerde Türkiye şampiyonu olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve şampiyon olmak."

MİLLİ SPORCU KIZ KARDEŞLER 

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 2 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazanan Zeynep Nil Menekşe ise haftada 24 saat antrenman yaptığını dile getirdi.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarına gençler ve yıldızlar kategorisinde 2 kez katılmaya hak kazandığını dile getiren Zeynep Nil, "Sabah antrenmanlarından sonra dinlenmek için uyumayı tercih ediyorum. Antrenman yapmak eğlenceli, stres atıyoruz. Antrenman yapmayınca içimizde bir boşluk oluşuyor. Gençlik Olimpiyatları seçmelerine katılmaya hak kazandım, şu an ona hazırlanıyorum. Kazanıp Gençlik Olimpiyatları'na gitmek istiyorum." dedi.

13 yaşındaki Ayşe Zümre Menekşe de çocukluğunun spor salonunda geçtiğini söyledi.

Haftada 18 saat antrenman yaptığını dile getiren Ayşe Zümre, "Okula gittiğim için antrenman saatlerim değişiyor. Toplam 6 madalya kazandım, 1'ini uluslararası organizasyonda aldım. Bu yıl mart ayında düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 2. oldum. Aldığım bu derece sayesinde Almanya'da Başkanlık Kupası'na katılacağım. Hedefim dünya şampiyonasına katılmak. Almanya'da birinci olmak istiyorum." diye konuştu.

Antrenör Burak Çobanoğlu ise 3 sporcusunu da milli takıma gönderdikleri için mutlu olduğunu, Menekşe kardeşler ile kuzenlerinin yeni dereceler elde edebilmek için azimle çalıştığını söyledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
