13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Beşiktaş'ta ayrılık yakın: Tiago Djalo

Beşiktaş'ta beklentilerini karşılayamayan Tiago Djalo'nun düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

calendar 13 Mayıs 2026 12:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Juventus'tan 3.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Tiago Djalo, umduğunu bulamadı.

Deneyimli stoper, gelirken ilk 11 oyuncusu olacağını düşünse de ilerleyen süreçte rotasyonun bir parçası olarak kaldı.

Portekizli'nin hayal kırıklığı yaşadığı ve yaz transfer döneminde de takımda stoper bölgesine takviye yapılacağı için düzenli oynayacağı bir yere gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkan Djalo, 2 gol kaydetti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
IAB
