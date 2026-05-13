Beşiktaş'ta ayrılık yakın: Tiago Djalo

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Juventus'tan 3.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Tiago Djalo, umduğunu bulamadı.



Deneyimli stoper, gelirken ilk 11 oyuncusu olacağını düşünse de ilerleyen süreçte rotasyonun bir parçası olarak kaldı.



Portekizli'nin hayal kırıklığı yaşadığı ve yaz transfer döneminde de takımda stoper bölgesine takviye yapılacağı için düzenli oynayacağı bir yere gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkan Djalo, 2 gol kaydetti.



