Bucks, koç Taylor Jenkins ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Milwaukee Bucks, yeni başantrenörü Taylor Jenkins ile uzun vadeli bir anlaşmaya imza attı.



Daha önce Jenkins'in takımın yeni koçu olduğu açıklanmıştı. Son gelen bilgilere göre taraflar altı yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladı.



The Athletic'in haberine göre Jenkins'in yıllık maaşı 10 milyon doların üzerinde olacak.



NBA'de koç kontratlarında genellikle son yıl takım opsiyonu bulunuyor. Bu nedenle anlaşmanın fiilen beş yıllık güçlü bir taahhüt anlamına geldiği değerlendiriliyor.



Jenkins, geçtiğimiz sezon NBA'de görev almamıştı. Başarılı çalıştırıcı, 2024-25 sezonunun sonlarına doğru Memphis Grizzlies tarafından görevden alınmıştı.



Memphis döneminde yaklaşık altı sezon görev yapan Jenkins, normal sezonda 250 galibiyet ve 214 mağlubiyet elde etti. Ayrıca takımı üç kez playoff'a taşıdı.



Bu gelişmeler yaşanırken Milwaukee cephesinin asıl gündeminin ise Giannis Antetokounmpo için gelecek teklifleri değerlendirmek olduğu belirtiliyor.



