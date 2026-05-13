13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Bucks, koç Taylor Jenkins ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Milwaukee Bucks, yeni başantrenörü Taylor Jenkins ile uzun vadeli bir anlaşmaya imza attı.

13 Mayıs 2026 12:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Daha önce Jenkins'in takımın yeni koçu olduğu açıklanmıştı. Son gelen bilgilere göre taraflar altı yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladı.

The Athletic'in haberine göre Jenkins'in yıllık maaşı 10 milyon doların üzerinde olacak.

NBA'de koç kontratlarında genellikle son yıl takım opsiyonu bulunuyor. Bu nedenle anlaşmanın fiilen beş yıllık güçlü bir taahhüt anlamına geldiği değerlendiriliyor.

Jenkins, geçtiğimiz sezon NBA'de görev almamıştı. Başarılı çalıştırıcı, 2024-25 sezonunun sonlarına doğru Memphis Grizzlies tarafından görevden alınmıştı.

Memphis döneminde yaklaşık altı sezon görev yapan Jenkins, normal sezonda 250 galibiyet ve 214 mağlubiyet elde etti. Ayrıca takımı üç kez playoff'a taşıdı.

Bu gelişmeler yaşanırken Milwaukee cephesinin asıl gündeminin ise Giannis Antetokounmpo için gelecek teklifleri değerlendirmek olduğu belirtiliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
