13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Fenerbahçe'de 100 milyon euroluk gelir beklentisi!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde başta olmak üzere 7 futbolcunun satışından toplam 100 milyon euro bonservis geliri hedefleniyor.

calendar 13 Mayıs 2026 11:20
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonrası yeni sezonun kadro planlaması çalışmalarına hız verilmesi beklenirken, ayrılığı gündemde olan isimlerin başında Jayden Oosterwolde geliyor. Sarı-lacivertliler, Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği Oosterwolde'yle birlikte 7 futbolcudan bonservis geliri bekliyor.

Sarı lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin öncelikli hedeflerinden biri oyuncu satışı konusu olacak.

Takımda istenmeyen futbolcuların yanı sıra bonservis geliri elde edilecek isimler de bulunuyor. Bu futbolcuların başında ise Jayden Oosterwolde geliyor.

FENERBAHÇE 7 FUTBOLCUDAN BONSERVİS GELİRİ BEKLİYOR 

Roma'nın talip olduğu Oosterwolde'nin yanı sıra Ederson'u da Suudi Arabistan'dan isteyenler var. Real Betis, Sofyan Amrabat'ın opsiyonunu kullanmak isterken; Archie Brown, Dominik Livakovic, Dorgeles Nene ve Fred de transferin gözde isimleri konumunda.

HEDEF 100 MİLYON EURO 

Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, söz konusu 7 futbolcunun satışından 100 milyon euroluk bonservis geliri hedefliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
