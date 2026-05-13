Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonrası yeni sezonun kadro planlaması çalışmalarına hız verilmesi beklenirken, ayrılığı gündemde olan isimlerin başında Jayden Oosterwolde geliyor. Sarı-lacivertliler, Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği Oosterwolde'yle birlikte 7 futbolcudan bonservis geliri bekliyor.
Sarı lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin öncelikli hedeflerinden biri oyuncu satışı konusu olacak.
Takımda istenmeyen futbolcuların yanı sıra bonservis geliri elde edilecek isimler de bulunuyor. Bu futbolcuların başında ise Jayden Oosterwolde geliyor.
FENERBAHÇE 7 FUTBOLCUDAN BONSERVİS GELİRİ BEKLİYOR
Roma'nın talip olduğu Oosterwolde'nin yanı sıra Ederson'u da Suudi Arabistan'dan isteyenler var. Real Betis, Sofyan Amrabat'ın opsiyonunu kullanmak isterken; Archie Brown, Dominik Livakovic, Dorgeles Nene ve Fred de transferin gözde isimleri konumunda.
HEDEF 100 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, söz konusu 7 futbolcunun satışından 100 milyon euroluk bonservis geliri hedefliyor.
Fenerbahçe'de 100 milyon euroluk gelir beklentisi!
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde başta olmak üzere 7 futbolcunun satışından toplam 100 milyon euro bonservis geliri hedefleniyor.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonrası yeni sezonun kadro planlaması çalışmalarına hız verilmesi beklenirken, ayrılığı gündemde olan isimlerin başında Jayden Oosterwolde geliyor. Sarı-lacivertliler, Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği Oosterwolde'yle birlikte 7 futbolcudan bonservis geliri bekliyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'a para yağıyor!
-
9
Mourinho'nun gözü Osimhen'de
-
8
Galatasaray'dan 35 milyon Euro: Tzolis!
-
7
Hakan Safi'den Braga ile dev iş birliği!
-
6
Casillas: "Mourinho'yu istemiyorum"
-
5
Galatasaray ile Trabzonspor, transferde yine karşı karşıya!
-
4
Lucas Torreira'ya AVM'de saldırı!
-
3
Torreira'ya saldırının sebebi ortaya çıktı!
-
2
Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton oldu
-
1
Menajer Jorge Mendes'ten Fenerbahçe'ye Ederson uyarısı
- 12:48 Beşiktaş'ta ayrılık yakın: Tiago Djalo
- 12:32 Cagliari'nin Semih Kılıçsoy planı belli oldu!
- 12:12 Jhon Duran ve temsilcisi İstanbul'a geldi!
- 12:11 Fenerbahçe'de Nkunku pazarlıkları!
- 12:01 Fenerbahçe'de hedef Emiliano Martinez!
- 11:59 Galatasaray'dan 10 milyon Euro'luk yatırım
- 11:59 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
- 11:38 Galatasaray'dan Singo kararı!
- 11:20 Fenerbahçe'de 100 milyon euroluk gelir beklentisi!
- 11:05 Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye geri dönüş için resmi açıklama
- 10:51 Galatasaray'dan Van Dijk'a: "Bonservisini al da gel!"
- 10:48 Fenerbahçe'de Paolo Maldini sürprizi!
- 10:27 NBA'de Timberwolves'u yenen Spurs, seride 3-2 öne geçti
- 10:25 Torreira'ya saldırının sebebi ortaya çıktı!
- 10:24 Beşiktaş'tan Raphael Guerreiro atağı!
- 10:11 NBA'de bir acı haber daha: Jason Collins, 47 yaşında hayatını kaybetti
- 10:09 Beşiktaş'tan Granit Xhaka'ya yakın takip!
- 10:08 Günay Güvenç'e talip çıktı
- 09:58 Mourinho'nun gözü Osimhen'de
- 09:55 Murat Şahin: "Sergen Yalçın inanmazsa bırakır!"
- 09:54 Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'ye milli takım şoku!
- 09:51 Beşiktaş'ta kaleye son aday Trafford!
- 09:48 Beşiktaş'ta veda hazırlığı: Wilfred Ndidi
- 09:38 Galatasaray'a imza atmanın tam 'Senesi'
- 09:27 Aziz Yıldırım'a Vincenzo Montella önerisi!
- 09:20 Galatasaray'a para yağıyor!
- 09:09 Galatasaray'da yıldızlar tatile, yedekler sahaya
- 09:08 Beşiktaş'tan Sangare seferberliği!
- 09:02 Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a yeni teklif; teknik destek!
- 08:56 Galatasaray'dan 35 milyon Euro: Tzolis!
- 08:34 Menajer Jorge Mendes'ten Fenerbahçe'ye Ederson uyarısı
- 08:29 Hakan Safi'den Braga ile dev iş birliği!
- 08:18 Uğurcan Çakır'a BAY tarifesi
- 08:10 İşte Aziz Yıldırım'ın seçimdeki yol haritası!
- 08:07 Galatasaray'ın en büyük farkı: Ali Sami Yen!
- 01:45 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
- 01:10 Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi
- 00:59 Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton oldu
- 00:53 Quaresma: "Neymar Dünya Kupası'nda olmalı"
- 00:39 Sergio Ramos kulüp sahibi oluyor!
- 00:30 Atletico Madrid, Lookman ve Sörloth'la galip!
- 00:24 Real Betis, 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi aldı
- 00:18 2 önemli eksik: İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı
- 23:50 Lucas Torreira'ya AVM'de saldırı!
- 23:11 Al Nassr, son saniyede yıkıldı! Ronaldo kahroldu!
- 22:47 Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı!
- 22:44 Para milli sporcu Öner Bozbıyık'tan Finlandiya'daki Dünya Boccia Kupası'nda altın madalya
- 22:30 Galatasaray ile Trabzonspor, transferde yine karşı karşıya!
- 21:55 Göztepe'den kritik zafer: Seri son maça taşındı
- 21:23 Para milli judocular, Kazakistan'daki turnuvada 2 madalya kazandı
- 21:23 NBA'de acı haber: Brandon Clarke, hayatını kaybetti
- 21:10 Milli güreşçi Rıza Kayaalp: "Yapamaz, başaramaz diyenler oldu"
- 21:02 Roma Açık'ta 2 numaralı seribaşı Zverev'den erken veda
- 20:52 Casillas: "Mourinho'yu istemiyorum"
- 20:22 Merve Dinçel Kavurat, Avrupa şampiyonu
- 20:14 Şamil Şahan'dan Bulgaristan'da bronz madalya
- 20:10 Florentino Perez'den seçim çağrısı ve Jose Mourinho cevabı
- 20:05 Türk sporculardan Münih'te madalya yağmuru
- 19:07 Thuram: "Futboldaki ırkçılık toplumun aynasıdır"
- 18:54 Beşiktaş, libero Simay Kurt'u transfer etti
Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton oldu
Sergio Ramos kulüp sahibi oluyor!
Atletico Madrid, Lookman ve Sörloth'la galip!
Real Betis, 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi aldı
Casillas: "Mourinho'yu istemiyorum"
Florentino Perez'den seçim çağrısı ve Jose Mourinho cevabı
Yapacakları son bir iş kaldı: Wembley!
Acun Ilıcalı'dan final için açıklama
Toni Kroos: "Arda Güler 10 numara oynamalı"
Jose Mourinho: "Benfica ile sözleşme uzatmam"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27