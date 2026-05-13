13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Cagliari'nin Semih Kılıçsoy planı belli oldu!

İtalya Ligi takımlarından Cagliari, sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Semih Kılıçsoy'la ilgili kararını verdi.

13 Mayıs 2026 12:32
Beşiktaş sezon başında çok sayıda oyuncusunu kiralık olarak elden çıkarmıştı. Ernest Muçi, Al Musrati, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana ve Can Keleş'in yanı sıra Semih Kılıçsoy satış opsiyonuyla birlikte kiralık gönderildi.

SON 5 MAÇTA SÜRE ALMADI

Siyah beyazlılarda düzenli forma şansı bulamadığı için Avrupa'ya açılarak Cagliari ile anlaşan Semih Kılıçsoy, sezona istediği başlangıcı yapamasa da daha sonradan açıldı.

Yetenekli futbolcu forma giydiği 25 resmi maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Teknik Direktör Fabio Pisacane ligdeki son 5 maçta ise golcü oyuncuya hiç süre vermedi. 

BEŞİKTAŞ'A TEKLİF HAZIRLIĞI

Semih Kılıçsoy, 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldıkları son 5 karşılaşmada sürekli yedek bekledi. Bitime iki hafta kala Serie A'da kalmayı garantileyen Cagliari'nin satın alma opsiyonu 12 milyon euro olan Semih için Beşiktaş'a 9-10 milyon euro düzeyinde teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

İtalyan kulübünün, ABD'li bir şirketle hissesatışı için pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Cagliari kulübü hisse satışı gerçekleşirse maddi olarak bir hayli rahatlayacak. Çizme ekibi daha sonra Semih için Beşiktaş'la masaya oturacak. 

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR 

Cagliari'de deneyim kazanan Semih Kılıçsoy kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlıyor.

Golcü futbolcu, Beşiktaş ile Cagliari'nin 20 Haziran'a kadar anlaşması halinde İtalyan kulübüyle uzun süreli bir sözleşme imzalayacak. Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşma sağlayamaması halinde Semih rotasını kendisiyle ilgilenen diğer ekiplere çevirecek. Serie A'da yer alan bazı kulüplerin Semih'le ilgilendikleri aktarıldı. 20 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip eden bu kulüplerin ilerleyen süreçte Beşiktaş'a resmi teklif yapabilecekleri vurgulandı.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Deneyimli teknik adam, "Semih bizim altyapımızdan çıkmış genç oyuncu. Tabii ki orada devam etmeyecekse doğal olarak kendi kulübüne dönecek." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
