Cagliari'nin Semih Kılıçsoy planı belli oldu!

Beşiktaş sezon başında çok sayıda oyuncusunu kiralık olarak elden çıkarmıştı. Ernest Muçi, Al Musrati, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana ve Can Keleş'in yanı sıra Semih Kılıçsoy satış opsiyonuyla birlikte kiralık gönderildi.





SON 5 MAÇTA SÜRE ALMADI



Siyah beyazlılarda düzenli forma şansı bulamadığı için Avrupa'ya açılarak Cagliari ile anlaşan Semih Kılıçsoy, sezona istediği başlangıcı yapamasa da daha sonradan açıldı.



Yetenekli futbolcu forma giydiği 25 resmi maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Teknik Direktör Fabio Pisacane ligdeki son 5 maçta ise golcü oyuncuya hiç süre vermedi.



BEŞİKTAŞ'A TEKLİF HAZIRLIĞI



Semih Kılıçsoy, 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldıkları son 5 karşılaşmada sürekli yedek bekledi. Bitime iki hafta kala Serie A'da kalmayı garantileyen Cagliari'nin satın alma opsiyonu 12 milyon euro olan Semih için Beşiktaş'a 9-10 milyon euro düzeyinde teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.



İtalyan kulübünün, ABD'li bir şirketle hissesatışı için pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Cagliari kulübü hisse satışı gerçekleşirse maddi olarak bir hayli rahatlayacak. Çizme ekibi daha sonra Semih için Beşiktaş'la masaya oturacak.



AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR



Cagliari'de deneyim kazanan Semih Kılıçsoy kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlıyor.



Golcü futbolcu, Beşiktaş ile Cagliari'nin 20 Haziran'a kadar anlaşması halinde İtalyan kulübüyle uzun süreli bir sözleşme imzalayacak. Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşma sağlayamaması halinde Semih rotasını kendisiyle ilgilenen diğer ekiplere çevirecek. Serie A'da yer alan bazı kulüplerin Semih'le ilgilendikleri aktarıldı. 20 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip eden bu kulüplerin ilerleyen süreçte Beşiktaş'a resmi teklif yapabilecekleri vurgulandı.



SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?





Deneyimli teknik adam, "Semih bizim altyapımızdan çıkmış genç oyuncu. Tabii ki orada devam etmeyecekse doğal olarak kendi kulübüne dönecek." dedi.



