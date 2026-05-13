13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Kenan Yıldız: "Vlahovic'in kalmasını istedim"

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, takım arkadaşı sözleşmesi bitecek takım arkadaşı Dusan Vlahovic ile ilgili konuştu. Milli futbolcu, "Ona takımda kalmasını söyledim ancak kararı verecek kişi ben değilim." dedi.

calendar 13 Mayıs 2026 17:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, kulübün yeni sezon forma tanıtımı kapsamında taraftarlarla bir etkinlikte bir araya geldi. Milli futbolcu, burada açıklamalarda bulundu.

Kenan Yıldız, "Burada tüm bu insanları görmek, benim ve takım arkadaşlarım için harika bir işaret. Taraftarlar ve kulüp için her şeyimi veriyorum." diye konuştu.

"JUVENTUS BENİM KALBİM"

Sözlerine devam eden milli futbolcu, "Kendim, takım ve Juventus için her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum çünkü Juventus benim kalbim." sözlerini sarf etti.

Sezonu değerlendiren ve şampiyon Inter'in arkasından ikinci sırada ligi bitirmek istediklerini söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Uzun ve zorlu bir sezon oldu ancak henüz bitmedi. Sıkı çalışıyoruz, teknik direktörümüz her zaman yanımızda ve şimdi yüzde yüz gayret gösterip elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Hedef her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaktır. Şu anda elimizden gelenin en iyisi ligde ikinci sıraya yükselmek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak." diye konuştu.

DUSAN VLAHOVIC

Kenan Yıldız, sözleşmesi bitecek takım arkadaşı Dusan Vlahovic ile ilgili, "Ona takımda kalmasını söyledim ancak kararı verecek kişi ben değilim." dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 46 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
