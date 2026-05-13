13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Galatasaray'a Jonathan Rowe için dev rakip!

Chelsea, Bologna forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Jonathan Rowe ile ilgileniyor.

13 Mayıs 2026 18:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Bologna forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Jonathan Rowe için talipler artıyor.

GALATASARAY VE CHELSEA

İtalyan basınında yer alan habere göre, Jonathan Rowe'a iki takımın ciddi ilgisi bulunuyor: Galatasaray ve Chelsea!

Galatasaray'ın, İngiliz oyuncuya Bologna'da kazandığı 1.5 milyon euro'luk ücretinin iki katından fazlasını teklif etmeye hazır olduğu yazıldı.

CHELSEA'DEN 40 MİLYON EURO

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Chelsea de 23 yaşındaki futbolcu için hamle yapmaya hazırlanıyor.

Chelsea'nin, Jonathan Rowe'u İngiltere'ye geri getirmek için 35 milyon sterlin (40 milyon euro) teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

KAVGA ETTİ VE TRANSFER OLDU!

Sezona Marsilya forması altında başlayan 23 yaşındaki Jonathan Rowe, Fransız ekibinde Adrien Rabiot ile soyunma odasında kavga etti ve ardından Bologna'ya 17 milyon euro karşılığında transfer oldu.

BOLOGNA PERFORMANSI

İngiliz oyuncu, Bologna'da ise dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Jonathan Rowe, Bologna forması altında 41 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
