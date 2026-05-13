13 Mayıs
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:30
13 Mayıs
M.City-C.Palace
22:00
13 Mayıs
Villarreal-Sevilla
20:00
13 Mayıs
Espanyol-Athletic Bilbao
20:00
13 Mayıs
Alaves-Barcelona
22:30
13 Mayıs
Getafe-Mallorca
22:30
13 Mayıs
Brest-Strasbourg
20:00
13 Mayıs
Lens-PSG
22:00
13 Mayıs
PAOK-AEK Athens
19:30
13 Mayıs
Olympiakos-Panathinaikos
19:30
13 Mayıs
Lazio-Inter
22:00

Manchester United'da Onana kararı!

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Andre Onana, gelecek sezon Manchester United kadrosunda düşünülmezken, İngiliz kulübü Kamerunlu kaleci için transfer teklifi arıyor.

13 Mayıs 2026 18:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan 1 yıllığına kiraladığı kaleci Andre Onana ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ESPN'in haberine göre İngiliz devi, sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı Kamerunlu kaleciyi gelecek sezon kadroda düşünmüyor.

Bordo-mavililerde başarılı bir sezon geçiren deneyimli eldivenin yeniden Manchester'a dönerek forma savaşı vermek istediği belirtilirken, kulüp yönetiminin farklı bir plan yaptığı ifade edildi.

ONANA GERİ DÖNMEK İSTİYORDU

Haberde, 30 yaşındaki file bekçisinin gelecek sezon Senne Lammens ile rekabete girme konusunda istekli olduğu aktarıldı. Ancak Manchester United yönetiminin Onana'yı yeni sezon planlamasında düşünmediği ve oyuncu için yaz transfer döneminde teklif arayacağı kaydedildi.

MANCHESTER UNITED KALECİ ARAYIŞINDA

ESPN kaynaklarına göre İngiliz ekibi yaz transfer döneminde yeni bir kaleci transferine açık durumda. Takımın ikinci kalecisi Altay Bayındır'ın da ayrılığa yakın olduğu ve ocak ayında Beşiktaş'ın milli kaleciyle ilgilendiği belirtildi.

Öte yandan sezon başında Royal Antwerp'ten transfer edilen Lammens'ın ilk sezonunda birinci kaleci konumuna yükseldiği ifade edildi.

MAAŞI SORUN YARATABİLİR

Manchester United'ın Onana'yı göndermekte en büyük sıkıntısının ise oyuncunun maaşı olabileceği vurgulandı. Kulübün geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına katılamaması nedeniyle Kamerunlu kalecinin maaşında indirime gidildiği ve bunun Trabzonspor transferini kolaylaştırdığı belirtildi.

Ancak Manchester United'ın yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla birlikte oyuncunun maaşında artış yaşanacağı, bunun da talip kulüpler açısından önemli bir engel oluşturabileceği ifade edildi.

MANU'DA 102, TRABZON'DA 3O MAÇ

Erik ten Hag döneminde Inter Milan'dan 43.8 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilen Onana, Manchester United formasıyla toplam 102 maça çıktı. Kamerunlu kaleci, bu sezon Trabzonspor'da ise 30 karşılaşmada görev yaptı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
