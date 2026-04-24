Haber Tarihi: 24 Nisan 2026 10:39 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 10:39

Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2026 FIFA Dünya Kupası

Kulüp sezonlarının yavaş yavaş sonuna gelirken, meşin yuvarlağa aşık olan milyarlarca taraftarın gözü kulağı dünyanın en büyük ve en prestijli spor organizasyonuna çevrildi! Futbolun zirvesi, efsanelerin doğduğu ve tarihin yazıldığı FIFA Dünya Kupası, bu yıl yepyeni bir formatla ve adeta bir kıta büyüklüğündeki ev sahipliğiyle kapılarımızı çalmaya hazırlanıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın devasa stadyumlarında yankılanacak o meşhur başlama düdüğü için geri sayım hızlanırken, arama motorlarında sabahtan bu yana "2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Dünya Kupası ilk maçı hangi gün, final nerede oynanacak?" sorguları spor sayfalarını kelimenin tam anlamıyla ablukaya almış durumda. İşte uykusuz gecelere ve futbol şölenine sahne olacak o devasa turnuvanın resmi takvimi...

Abone Ol
Milli formalarını hazırlayan ve ekran başına kilitlenmek için gün sayan futbolseverler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o muazzam futbol karnavalı tam olarak ne zaman start alıyor?
2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? (İLK MAÇ TARİHİ)
Kısa, net ve yıllık izin planlarınızı şimdiden yaptıracak o cevap: 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak efsanevi açılış maçıyla resmen başlıyor!

Kupanın ev sahiplerinden biri olan Meksika'nın başkenti Mexico City'deki tarihi Estadio Azteca (Aztek Stadyumu), bu devasa şölenin ilk dokunuşuna sahne olacak. Aynı gün içerisinde diğer ev sahiplerinden ABD (Los Angeles) ve Kanada (Toronto) da kendi seyircileri önünde ilk maçlarına çıkacaklar.

DEV FİNAL NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
Yaklaşık 40 gün sürecek olan bu futbol maratonunda, rakiplerini tek tek dize getirip kupanın bir kulpundan tutmayı başaran iki dev ülke, büyük finalde kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası Finali, 19 Temmuz 2026 Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak! FIFA'nın aldığı karara göre, kupanın sahibini bulacağı bu tarihi geceye New York/New Jersey bölgesinde bulunan 82 bin 500 kişi kapasiteli muazzam MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.

DİKKAT: 48 TAKIMLI YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?
2026 Dünya Kupası, sadece ev sahibi sayısıyla değil, turnuva formatıyla da tarihte bir İLK olma özelliği taşıyor. Bugüne kadar alıştığımız 32 takımlı o klasik sistem tamamen çöpe atıldı!

48 Takım Devri: Turnuvada artık 32 değil, tam 48 ülke mücadele edecek.

Maç Yağmuru: Turnuva boyunca toplamda tam 104 maç oynanacak! (Futbola doyacağız)

Grup Formatı: Takımlar, 4'erli 12 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren 24 takım ile "en iyi 8 üçüncü" doğrudan Son 32 Turu'na yükselecek. Yani eleme turları bir kademe daha uzamış olacak.


Şimdi gözler 11 Haziran'a kilitlendi! Bakalım o ihtişamlı altın kupayı 19 Temmuz gecesi havaya kaldıran ülke hangisi olacak?

 Reklam 
1
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter şartı ortaya çıktı
2
Arda Güler sakatlandı: Dünya Kupası tehlikesi
3
Arda Güler'e ilk telefon Montella'dan
4
Fenerbahçe'den tepki: "Galatasaray arsızlık yapıyor"
5
Domenico Tedesco'dan derbi için kaleci kararı!
6
Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray yanıtı
7
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.