Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2026 FIFA Dünya Kupası

Milli formalarını hazırlayan ve ekran başına kilitlenmek için gün sayan futbolseverler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o muazzam futbol karnavalı tam olarak ne zaman start alıyor?

Kısa, net ve yıllık izin planlarınızı şimdiden yaptıracak o cevap: 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak efsanevi açılış maçıyla resmen başlıyor!

Kupanın ev sahiplerinden biri olan Meksika'nın başkenti Mexico City'deki tarihi Estadio Azteca (Aztek Stadyumu), bu devasa şölenin ilk dokunuşuna sahne olacak. Aynı gün içerisinde diğer ev sahiplerinden ABD (Los Angeles) ve Kanada (Toronto) da kendi seyircileri önünde ilk maçlarına çıkacaklar.

Yaklaşık 40 gün sürecek olan bu futbol maratonunda, rakiplerini tek tek dize getirip kupanın bir kulpundan tutmayı başaran iki dev ülke, büyük finalde kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası Finali, 19 Temmuz 2026 Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak! FIFA'nın aldığı karara göre, kupanın sahibini bulacağı bu tarihi geceye New York/New Jersey bölgesinde bulunan 82 bin 500 kişi kapasiteli muazzam MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.

2026 Dünya Kupası, sadece ev sahibi sayısıyla değil, turnuva formatıyla da tarihte bir İLK olma özelliği taşıyor. Bugüne kadar alıştığımız 32 takımlı o klasik sistem tamamen çöpe atıldı!

48 Takım Devri: Turnuvada artık 32 değil, tam 48 ülke mücadele edecek.

Maç Yağmuru: Turnuva boyunca toplamda tam 104 maç oynanacak! (Futbola doyacağız)

Grup Formatı: Takımlar, 4'erli 12 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren 24 takım ile "en iyi 8 üçüncü" doğrudan Son 32 Turu'na yükselecek. Yani eleme turları bir kademe daha uzamış olacak.

Şimdi gözler 11 Haziran'a kilitlendi! Bakalım o ihtişamlı altın kupayı 19 Temmuz gecesi havaya kaldıran ülke hangisi olacak?