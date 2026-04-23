Haber Tarihi: 23 Nisan 2026 12:52 -
Güncelleme Tarihi:
23 Nisan 2026 12:52
Instagram çöktü mü? Instagram'da sıkıntı mı var? (23 Nisan)
Sosyal medyanın kalbi, milyarlarca aktif kullanıcısı olan fotoğraf ve video paylaşım devi Instagram'da sular bir türlü durulmuyor! Sabah saatlerinden itibaren uygulamaya giriş yapmak isteyen, arkadaşlarına Direkt Mesaj (DM) göndermeye çalışan veya ana sayfa akışını tazelemek isteyen milyonlarca kullanıcı, o sinir bozucu beyaz ekran ve hata mesajlarıyla baş başa kaldı. Diğer sosyal medya platformlarına (özellikle X/Twitter) akın eden kullanıcılar, arama motorlarında da kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor! Sabahtan bu yana "Instagram çöktü mü? 23 Nisan bugün Instagram'da sıkıntı mı var, akış yenilenemedi hatası neden veriyor, DM'ler neden gitmiyor?" sorguları interneti ablukaya almış durumda. İşte Meta cephesinden yansıyan son dakika gelişmeleri, Downdetector raporları ve bu devasa erişim krizinin tüm detayları...
Uygulamayı silip tekrar yükleyen, Wi-Fi ile hücresel veri arasında mekik dokuyan sosyal medya tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, sorun sizin telefonunuzda mı yoksa global bir çöküş mü yaşanıyor?
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, BUGÜN SIKINTI MI VAR? (23 NİSAN 2026)Kısa, net ve modeminizi resetlemekten sizi kurtaracak o cevap: Evet! Küresel hata bildirim platformu Downdetector'ün 23 Nisan 2026 Perşembe güncel verilerine göre, Instagram sunucularında dünya genelinde (ve özellikle Avrupa ile Türkiye lokasyonlarında) dalgalı bir ERİŞİM SORUNU (ÇÖKME) yaşanmaktadır!Yani sorun sizin internet bağlantınızda, telefonunuzda veya operatörünüzde değil; doğrudan Instagram'ın (Meta) kendi ana sunucularında yaşanan teknik bir altyapı arızasından kaynaklanıyor.KULLANICILARIN EN ÇOK KARŞILAŞTIĞI HATALAR NELER?Anlık olarak raporlanan ve milyonlarca kişiyi çileden çıkaran başlıca sorunlar şunlar:"Akış Yenilenemedi" Hatası: Uygulama açılıyor ancak ana sayfadaki gönderiler ve Reels videoları bir türlü güncellenmiyor, sürekli yükleme ekranında takılı kalıyor.DM (Direkt Mesaj) İletilmeme Sorunu: Mesajlar gönderildi gibi görünse de karşı tarafa iletilmiyor veya gelen kutusundaki yeni mesajlar ekrana düşmüyor.Hikaye (Story) Yükleme Problemi: Kullanıcılar yeni hikaye atamıyor veya başkalarının paylaştığı hikayeler siyah ekranda dönüp duruyor.Hesaptan Otomatik Çıkış Yapılması: Bazı kullanıcılar aniden "Oturum süresi doldu" uyarısıyla hesaplarından atıldıklarını ve şifreleriyle tekrar giriş yapamadıklarını bildiriyor.
BU DURUMDA NE YAPMALISINIZ? (ÇÖZÜM YOLLARI)Eğer bu sorunlarla boğuşuyorsanız, telaş yapmanıza veya cihazınızın ayarlarıyla oynamanıza hiç gerek yok. Bu tür sunucu kaynaklı global çöküşlerde kullanıcı tarafında yapılabilecek tek bir şey vardır: Beklemek!Uygulamayı defalarca silip yüklemek hesabınızın şüpheli duruma düşmesine neden olabilir, yapmayın.Şifrenizi sıfırlamaya çalışmayın, sunucular yanıt vermediği için SMS veya mail kodunuz gelmeyecektir.Meta (eski adıyla Facebook) mühendisleri şu an sorunu çözmek için sunuculara müdahale ediyor. Sistem genellikle birkaç saat içerisinde kademeli olarak tüm kullanıcılara yeniden açılır.
