Instagram çöktü mü? Instagram'da sıkıntı mı var? (23 Nisan)

Uygulamayı silip tekrar yükleyen, Wi-Fi ile hücresel veri arasında mekik dokuyan sosyal medya tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, sorun sizin telefonunuzda mı yoksa global bir çöküş mü yaşanıyor?

Kısa, net ve modeminizi resetlemekten sizi kurtaracak o cevap: Evet! Küresel hata bildirim platformu Downdetector'ün 23 Nisan 2026 Perşembe güncel verilerine göre, Instagram sunucularında dünya genelinde (ve özellikle Avrupa ile Türkiye lokasyonlarında) dalgalı bir ERİŞİM SORUNU (ÇÖKME) yaşanmaktadır!

Yani sorun sizin internet bağlantınızda, telefonunuzda veya operatörünüzde değil; doğrudan Instagram'ın (Meta) kendi ana sunucularında yaşanan teknik bir altyapı arızasından kaynaklanıyor.

Anlık olarak raporlanan ve milyonlarca kişiyi çileden çıkaran başlıca sorunlar şunlar:

"Akış Yenilenemedi" Hatası: Uygulama açılıyor ancak ana sayfadaki gönderiler ve Reels videoları bir türlü güncellenmiyor, sürekli yükleme ekranında takılı kalıyor.

DM (Direkt Mesaj) İletilmeme Sorunu: Mesajlar gönderildi gibi görünse de karşı tarafa iletilmiyor veya gelen kutusundaki yeni mesajlar ekrana düşmüyor.

Hikaye (Story) Yükleme Problemi: Kullanıcılar yeni hikaye atamıyor veya başkalarının paylaştığı hikayeler siyah ekranda dönüp duruyor.

Hesaptan Otomatik Çıkış Yapılması: Bazı kullanıcılar aniden "Oturum süresi doldu" uyarısıyla hesaplarından atıldıklarını ve şifreleriyle tekrar giriş yapamadıklarını bildiriyor.

Eğer bu sorunlarla boğuşuyorsanız, telaş yapmanıza veya cihazınızın ayarlarıyla oynamanıza hiç gerek yok. Bu tür sunucu kaynaklı global çöküşlerde kullanıcı tarafında yapılabilecek tek bir şey vardır: Beklemek!

Uygulamayı defalarca silip yüklemek hesabınızın şüpheli duruma düşmesine neden olabilir, yapmayın.

Şifrenizi sıfırlamaya çalışmayın, sunucular yanıt vermediği için SMS veya mail kodunuz gelmeyecektir.

Meta (eski adıyla Facebook) mühendisleri şu an sorunu çözmek için sunuculara müdahale ediyor. Sistem genellikle birkaç saat içerisinde kademeli olarak tüm kullanıcılara yeniden açılır.