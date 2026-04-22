22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Başakşehir'de Shomurodov'un opsiyonu devreye girdi!

Başakşehir'de Eldor Shomurodov'un 2.8 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi.

calendar 22 Nisan 2026 17:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Başakşehir, yaz transfer döneminde Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Eldor Shomurodov'u kalıcı olarak kadrosuna kattı.

İtalyan basınından Il Tempo'da yer alan habere göre, Başakşehir ve Roma arasında yapılan anlaşmaya göre, Başakşehir'in ligde kalmayı garantilemesi durumunda 30 yaşındaki futbolcu için zorunlu bir satın alma opsiyonu bulunuyordu.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Başakşehir'in ligde kalmayı garantilemesinin ardından Özbek futbolcunun 2.8 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. Roma'nın Eldor Shomurodov'un sonraki satışından yüzde 10 pay hakkı da bulunuyor.

Başakşehir, sezon başında Shomurodov için Roma'ya 3 milyon euro kiralama ücreti ödemişti.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Eldor Shomurodov, Başakşehir forması altında çıktığı 40 maçta 19 gol ve 5 asist yaparak büyük dikkat çekti.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.