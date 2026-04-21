23 Nisan hastaneler tatil mi, açık mı, çalışıyor mu? (2026)

Perşembe günü hastanedeki işlerini halletmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o cam kapılardan içeri girip muayene olabilecek miyiz?

Kısa, net ve hastane planlarınızı yeniden şekillendirecek o cevap: Hayır! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için, tüm devlet ve araştırma hastanelerinin POLİKLİNİK servisleri 23 Nisan 2026 Perşembe günü KAPALI OLACAKTIR!

Resmi tatil günlerinde kamuya ait hastanelerde normal mesai yapılmaz. Yani Dahiliye, Göz, KBB, Ortopedi gibi uzmanlık gerektiren polikliniklerden randevu alınamaz ve rutin muayene işlemleri gerçekleştirilemez.

Hastanelerin poliklinik kısımları kapalı olsa da sağlık hizmeti asla tamamen durmaz!

Türkiye genelindeki tüm devlet hastanelerinin, şehir hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin Acil Servis (7/24) bölümleri kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecektir.

Özel hastanelerin durumu ise değişkenlik gösterebilir; ancak onların da acil servisleri yasa gereği 7 gün 24 saat açıktır. Bazı özel hastaneler, resmi tatillerde kendi inisiyatifleriyle belirli polikliniklerde nöbetçi doktor bulundurabilir (Gitmeyi planladığınız özel hastaneyi önceden aramanızda fayda var).

İlaç yazdırmak, rapor almak veya aile hekimine muayene olmak isteyenler için de durum maalesef aynı:

Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) devlet memuru statüsünde hizmet verdikleri için 23 Nisan Perşembe günü tamamen kapalıdır. * Sağlık ocaklarındaki mesai, 24 Nisan Cuma sabahı kaldığı yerden devam edecektir.

Hastaneden veya acilden çıktıktan sonra ilaca ihtiyaç duyan vatandaşlar için de resmi tatil kuralları geçerlidir:

23 Nisan Perşembe günü standart mesai yapan tüm eczaneler kapalı olacaktır.

İlaç temini sadece, bulunduğunuz il veya ilçedeki Nöbetçi Eczaneler üzerinden sağlanabilecektir. Nöbetçi eczanelerin listesini e-Devlet üzerinden veya Sağlık Bakanlığı'nın resmi platformlarından anlık olarak kontrol edebilirsiniz.