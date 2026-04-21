Haber Tarihi: 21 Nisan 2026 12:22 -
Güncelleme Tarihi:
21 Nisan 2026 12:22
23 Nisan hastaneler tatil mi, açık mı, çalışıyor mu? (2026)
Tüm yurdu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu sararken, sağlık sorunları nedeniyle hastanelerin veya sağlık ocaklarının yolunu tutmaya hazırlanan milyonlarca vatandaşın aklında o kritik soru yankılanıyor! Rutin kontrolleri olanlar, ilaç yazdırmak isteyenler ve MHRS üzerinden randevu kovalayanlar, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "23 Nisan hastaneler tatil mi? 23 Nisan Perşembe devlet hastaneleri açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu?" sorguları sağlık sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte hem hastaları hem de hasta yakınlarını yakından ilgilendiren 2026 yılı resmi tatil sağlık hizmetleri takvimi...
Perşembe günü hastanedeki işlerini halletmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o cam kapılardan içeri girip muayene olabilecek miyiz?
23 NİSAN 2026 HASTANELER TATİL Mİ, AÇIK MI? (PERŞEMBE)Kısa, net ve hastane planlarınızı yeniden şekillendirecek o cevap: Hayır! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için, tüm devlet ve araştırma hastanelerinin POLİKLİNİK servisleri 23 Nisan 2026 Perşembe günü KAPALI OLACAKTIR!Resmi tatil günlerinde kamuya ait hastanelerde normal mesai yapılmaz. Yani Dahiliye, Göz, KBB, Ortopedi gibi uzmanlık gerektiren polikliniklerden randevu alınamaz ve rutin muayene işlemleri gerçekleştirilemez.ACİL SERVİSLER AÇIK OLACAK MI?Hastanelerin poliklinik kısımları kapalı olsa da sağlık hizmeti asla tamamen durmaz!Türkiye genelindeki tüm devlet hastanelerinin, şehir hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin Acil Servis (7/24) bölümleri kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecektir.Özel hastanelerin durumu ise değişkenlik gösterebilir; ancak onların da acil servisleri yasa gereği 7 gün 24 saat açıktır. Bazı özel hastaneler, resmi tatillerde kendi inisiyatifleriyle belirli polikliniklerde nöbetçi doktor bulundurabilir (Gitmeyi planladığınız özel hastaneyi önceden aramanızda fayda var).SAĞLIK OCAKLARI (AİLE HEKİMLİKLERİ) ÇALIŞIYOR MU?İlaç yazdırmak, rapor almak veya aile hekimine muayene olmak isteyenler için de durum maalesef aynı:Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) devlet memuru statüsünde hizmet verdikleri için 23 Nisan Perşembe günü tamamen kapalıdır. * Sağlık ocaklarındaki mesai, 24 Nisan Cuma sabahı kaldığı yerden devam edecektir.
ECZANELER AÇIK MI? (İLAÇ NASIL ALINIR?)Hastaneden veya acilden çıktıktan sonra ilaca ihtiyaç duyan vatandaşlar için de resmi tatil kuralları geçerlidir:23 Nisan Perşembe günü standart mesai yapan tüm eczaneler kapalı olacaktır.İlaç temini sadece, bulunduğunuz il veya ilçedeki Nöbetçi Eczaneler üzerinden sağlanabilecektir. Nöbetçi eczanelerin listesini e-Devlet üzerinden veya Sağlık Bakanlığı'nın resmi platformlarından anlık olarak kontrol edebilirsiniz.
