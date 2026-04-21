Haber Tarihi: 21 Nisan 2026 11:10 -
Güncelleme Tarihi:
21 Nisan 2026 11:10
23 Nisan resmi tatil mi? 24 Nisan Cuma günü okullar tatil mi?
Takvim yaprakları Nisan ayının son haftasına yaklaşırken, hem çalışanların hem de öğrencilerin heyecanla beklediği o kritik soru nihayet gündemin zirvesine oturdu! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu kapıdayken, bayramın bu yıl hafta içine (Perşembe) denk gelmesi devasa bir tatil beklentisini de beraberinde getirdi. Özellikle son haftalarda eğitim camiasında yaşanan acı olaylar ve ağır psikolojik atmosferin ardından, öğrenciler kısa bir mola vermek için arama motorlarına akın etti. Sabahtan bu yana internette en çok aratılan "23 Nisan resmi tatil mi? 24 Nisan okullar tatil mi, Cuma günü köprü tatili ilan edilecek mi?" sorguları kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. İşte resmi takvime göre tatil durumu ve Ankara kulislerinden sızan o 4 günlük tatil ihtimalinin perde arkası...
Hafta sonu planı yapmak, memleketine gitmek veya sadece dinlenmek isteyen milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, perşembe ve cuma günleri devlet daireleri, okullar ve bankalar açık olacak mı?
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? (PERŞEMBE GÜNÜ DURUMU)Kısa ve net cevap: Evet! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kanunlarla belirlenmiş bir "Milli Bayram" olduğu için TÜM TÜRKİYE'DE RESMİ TATİLDİR!Bu yıl 23 Nisan, Perşembe gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla 23 Nisan Perşembe günü:İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler dahil tüm eğitim kurumları kapalıdır.Bankalar, noterler, PTT şubeleri, kargolar ve Borsa İstanbul işlem görmez.Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve tüm kamu kurumları tatildir.Hastanelerin poliklinik servisleri kapalı olur, sadece Acil Servisler hizmet verir.(Not: 23 Nisan etkinlikleri ve resmi törenleri devlet protokolü kapsamında okullarda ve meydanlarda icra edilmeye devam edecektir.)
24 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ? CUMA GÜNÜ "KÖPRÜ" OLACAK MI?İşte milyonlarca öğrencinin ve kamu çalışanının asıl uykularını kaçıran, kulaktan kulağa yayılan o devasa soru! 23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi ve hafta sonu tatilinin hemen kapıda olması, Cuma gününü tam bir "sandviç gün" haline getirdi.Mevcut yasal duruma göre: Hayır, 24 Nisan Cuma günü resmi bir tatil DEĞİLDİR. An itibarıyla (21 Nisan Salı) Cuma günü okulların ve kamu kurumlarının açık olması, normal mesai ve eğitimin devam etmesi gerekmektedir.Ancak beklentiler çok farklı yönde!4 Günlük Tatil İhtimali Masada mı?Özellikle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan o kahredici okul saldırılarının ardından tüm eğitim camiasının derin bir yas ve stres içinde olması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 24 Nisan Cuma günü için bir "idari izin" (köprü tatili) kararı alabileceği ihtimalini çok güçlendiriyor. Eğer MEB ve Kabine'den Çarşamba akşamına kadar beklenen o müjdeli "Cuma günü idari tatildir" açıklaması gelirse, öğrenciler Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar gününü birleştirerek kesintisiz 4 günlük bir moral tatiline çıkmış olacak.Velilerin ve öğrencilerin, Cuma günkü planlarını netleştirmek için kendi okul idarelerinden gelecek mesajları ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı son dakika açıklamalarını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.
