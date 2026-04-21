20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
3-0
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
0-0
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
1-1
20 Nisan
Moreirense-Estoril
1-0
20 Nisan
Dunkerque-Laval
0-2

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: "En mağdur biziz!"

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın sözlerine yanıt verdi.

calendar 21 Nisan 2026 00:53
Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: 'En mağdur biziz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Beyaz TV'de Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın sözlerine yanıt verdi.

"HAKEM HATALARINDAN EN ÇOK PUAN KAYBEDEN BİZİZ"

İbrahim Hatipoğlu, "Polemiklere girmeyelim. Galatasaray son 4 yıldır şampiyon oluyor ama açın izleyin, bakın. Hakemlerden en çok müzdarip olmuş, hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım Galatasaray'dır. Bu çok açık ve net bir gerçektir. Kim ne söylerse söylesin. En son bir golümüz iptal edildi. Aradan 72 saat geçti, hala insanlar neden iptal edildiğini anlayamadı. Dolayısıyla ben artık bunları konuşmak istemiyorum. Futbol konuşmak lazım. Sahada konuşmak lazım. Hepimiz bir arada, birlikte Galatasaray'ın gerçek gücünü ortaya koyacağız. Son sözüm de kenetlenin başka Galatasaray yok!" ifadelerini kullandı.

ERTAN TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

"Arkadaşlarımız federasyona gidip görüştüler, daha da görüşecekler. Daha önce de söyledim. Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı? Bir takım haricinde sonucu etkilenmeyen maç var mı? Onu değerlendirirseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.