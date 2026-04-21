Kontrolmatik hisse neden düştü, düşüyor?

Maliyet düşürmek isteyenler veya hisseden zararına çıkış yapmayı düşünenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o yeşil ekranları kırmızıya boyayan devasa krizin altında ne yatıyor?

Kısa ve net cevap: Kontrolmatik (KONTR) hisselerindeki bu sert düşüşün ve satış baskısının arkasında KESİNLİKLE bir iflas veya batma durumu yoktur. Düşüşün ana nedeni; şirket ortaklarının milyonlarca lotluk "Ortak Satışı" yapması ve şirketin açıkladığı "%200 Bedelli Sermaye Artırımı" kararıdır!

Piyasalarda her zaman sert yankı uyandıran bu iki büyük finansal hamle, tahtadaki hisse arzını (satış baskısını) bir anda artırarak fiyat üzerinde devasa bir ağırlık oluşturdu. Peki KAP'a düşen bu kararların detayları neler?

Küçük yatırımcıyı tedirgin eden ve satış butonuna bastıran en büyük gelişmelerin başında, Nisan ayının ortasında KAP'a düşen o flaş ortak satışı haberi geldi.

Şirket ortaklarından Ömer Ünsalan ve Sami Aslanhan'ın, ellerinde bulunan tam 78.518.092 adet payı (lot), hisse başına 10,00 TL fiyat üzerinden İnfo Yatırım aracılığıyla satacakları duyuruldu.

Borsada "ortak satışı", dolaşımdaki hisse miktarını bir anda artırdığı ve "şirket patronları bile hisse satıyor" gibi psikolojik bir algı yarattığı için kısa vadede her zaman panik yaratır. KONTR tahtasındaki ana çöküşün fitilini de bu devasa lotların piyasaya sürülmesi ateşledi.

Satış baskısını daha da derinleştiren ikinci büyük sarsıntı ise Nisan ayının ilk günlerinde SPK'ya yapılan başvuru oldu.

Şirket Yönetim Kurulu, mevcut sermayesini %200 oranında bedelli olarak artırma kararı alarak 1 Nisan 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmen başvurdu.

Bedelli sermaye artırımlarında, yatırımcıların rüçhan haklarını kullanabilmek (hisselerini korumak) için ceplerinden ekstra nakit para koyması gerekir. Piyasaların dalgalı olduğu bu dönemde şirkete ek nakit koymak istemeyen veya hissesinin sulanacağından endişe eden birçok yatırımcı, bedelliye katılmak yerine hisselerini satarak çıkış yapmayı tercih etti.

Ortak satışı ve bedelli haberlerinin üst üste binmesiyle birlikte panik havası tavan yaptı. Nitekim artan bu panik satışları nedeniyle, Borsa İstanbul otomatik güvenlik sistemi devreye girerek 20 Nisan 2026 tarihinde KONTR.E tahtasında Pay Bazında Devre Kesici uygulamasını başlattı ve işlemleri geçici olarak durdurdu.

Özetle; KONTR hissesinin temellerinde bir sarsılma söz konusu değildir. Yaşanan bu kan kaybı, şirketin finansal yeniden yapılanma süreci ve ortakların hisse devir/satış işlemlerinden kaynaklanan, yatırımcıyı psikolojik olarak yoran klasik bir "arz-talep" ve piyasa reaksiyonudur.