Haber Tarihi: 20 Nisan 2026 17:13 - Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 17:13

20 Nisan Peygamber Efendimizin doğum günü mü?

Takvim yaprakları bugünü, yani 20 Nisan'ı gösterdiğinde İslam aleminde her yıl tatlı bir telaş ve büyük bir manevi heyecan yaşanır! Sosyal medyada sabahtan bu yana hızla yayılan "Bugün Peygamber Efendimizin doğum günü" mesajları, arama motorlarında da devasa bir merak fırtınası kopardı. Yıllarca Nisan ayında okullarda, camilerde ve meydanlarda güller eşliğinde kutlanan "Kutlu Doğum Haftası" etkinliklerini hatırlayan vatandaşlar ekran başına geçerek o soruyu sordu: "20 Nisan Peygamber Efendimizin doğum günü mü? Bugün kandil mi, Kutlu Doğum Haftası neden artık Nisan'da kutlanmıyor?" İşte miladi takvim ile hicri takvim arasındaki o ince çizgi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı o tarihi kararın tüm detayları...

20 Nisan Peygamber Efendimizin doğum günü mü?
Gönüllerin sultanı, Alemlere Rahmet Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşrifini anmak ve ona salavatlar getirmek isteyen milyonlarca Müslüman araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bugün gerçekten O'nun (S.A.V) doğum günü mü?
20 NİSAN PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUM GÜNÜ MÜ? (MİLADİ TAKVİM)
Kısa ve net cevap: Evet! İslami ve tarihi kaynaklara (özellikle Mahmud Paşa el-Felekî'nin hesaplamalarına) göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), Miladi takvime göre 20 Nisan 571 Pazartesi günü dünyaya gelmiştir!

Dolayısıyla bugün (20 Nisan), peygamberimizin miladi takvime göre doğumunun yıl dönümüdür. Ancak, İslam dinindeki tüm özel günler ve ibadetler (Ramazan, Kurban, Kandiller) Güneş'e dayalı Miladi takvime göre değil, Ay'a dayalı Hicri takvime göre hesaplanır. Peygamber Efendimizin hicri takvimdeki doğum günü ise Rebiülevvel ayının 12. gecesidir (Mevlid Kandili).

KUTLU DOĞUM HAFTASI NEDEN ARTIK NİSAN AYINDA KUTLANMIYOR?
Birçoğumuzun hafızalarında 14-20 Nisan tarihleri arası "Kutlu Doğum Haftası" olarak yer etmiştir. Yıllarca Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde, peygamberimizin miladi doğum tarihi olan 20 Nisan'ı içine alan bu hafta, güllerin dağıtıldığı büyük etkinliklerle kutlanırdı. Peki ne değişti?

2017 Yılındaki Tarihi Karar: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017 yılında aldığı bir kararla bu uygulamada köklü bir değişikliğe gitti. Kutlamaların hicri takvimden koparılarak miladi takvime (Nisan ayına) sabitlenmesinin kavram kargaşası yarattığına karar verildi.

Yeni İsim: Mevlid-i Nebi Haftası: "Kutlu Doğum" ismi "Mevlid-i Nebi" olarak değiştirildi ve etkinliklerin yeniden kendi orijinal hicri tarihine, yani Mevlid Kandili'nin olduğu haftaya çekilmesine karar verildi.

Özetle; 20 Nisan tarihi Peygamber Efendimizin miladi doğum yıl dönümü olduğu için manevi olarak hatırlanması ve salavatlarla anılması son derece güzeldir. Ancak Diyanet'in resmi kutlama programları (Mevlid-i Nebi Haftası), artık 20 Nisan'da değil, hicri takvime göre Mevlid Kandili'nin idrak edildiği günlerde (2026 yılı için 24 Ağustos haftasında) yapılmaktadır.

